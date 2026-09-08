Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, prevé que, durante septiembre, se apruebe la reforma constitucional de nacionalidad única, iniciativa propuesta por la presidenta Sheinbaum.

El senador de Morena explicó que la reforma para garantizar que los próximos presidentes, gobernadores y jefes de gobierno no tengan doble nacionalidad será prioridad durante este periodo ordinario.

Senado prevé aval reforma de nacionalidad única durante septiembre, adelanta Higinio Martínez

Higinio Martínez estimó que la reforma de nacionalidad única podría quedar listo este mismo mes, aunque primero deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente revisado y votado por el Senado.

Higinio Martínez prevé aprobación en septiembre de la reforma de nacionalidad única (@higiniomartinezmiranda/Instagram )

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que se reunirá este martes 8 de septiembre para dar lectura, debatir y, de ser el caso, aprobar la reforma.

El proyecto contempla que quienes aspiren a la presidencia u otra titularidad ejecutiva renuncien a la nacionalidad de otro país, en caso de contar con ella, antes de solicitar su registro como candidato.

Asimismo, durante el ejercicio del cargo no podría adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana, a fin de evitar la injerencia.

Además de la reforma de nacionalidad única, Higinio Martínez señaló que la agenda del Senado para septiembre incluye la recepción del Paquete Económico 2027 y el análisis del Glosa del Segundo Informe de Sheinbaum.