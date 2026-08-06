El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó un punto de acuerdo para exigir a las autoridades la reparación del daño ambiental por derrame de Ferromex, en Naco, Sonora.

La exigencia incluye el llamado a la Procuraduría Federal Protección al Ambiente (Profepa) a informar el daño ambiental que el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio causó.

Y es que como resaltó el emecista, el hidrosulfuro de sodio es una sustancia química con un grado alto de toxicidad, así como de corrosión, que degrada la tierra y dañan la flora.

Colosio Riojas exige reparación del daño ambiental en Naco por derrame de Ferromex

Luis Donaldo Colosio Riojas presentó un punto de acuerdo para solicitar a Profepa que se repare en su totalidad el daño ambiental en Naco, Sonora, tras derrame de Ferromex.

Luis Donaldo Colosio Riojas (Luis Donaldo Colosio Riojas/ Facebook)

El senador pidió que dicha reparación sea garantizada para que la zona afectada por el derrame de hidrosulfuro de sodio regrese a sus condiciones originales.

Asimismo, Luis Donaldo Colosio Riojas señala que el derrame de Ferromex llegó a un arroyo, por lo que teme su desplazamiento de 2.5 kilómetros, ya que las lluvias habrían contribuido.

Por lo que definió el derrame de Ferromex como un riesgo directo para los ecosistemas acuáticos, además de las comunidades cercanas que dependen de dicha fuente de agua.

Y reiteró a Profepa y a la Comisión Nacional del Agua que deben garantizar la reparación del daño ya que las comunidades y el entorno de Naco dependen de las autoridades federales.

Colosio Riojas exige un informe sobre daño ambiental en Naco tras derrame de Ferromex

En el mismo punto de acuerdo, Luis Donaldo Colosio Riojas también exigió a Profepa y Conagua que se dé un informe claro sobre el total de los daños tras el derrame de Ferromex.

Luis Donaldo Colosio Riojas añadió que la emergencia en Naco, Sonora, no debe limitarse a sólo contener el derrame de Ferromex, sino que se dé seguimiento, para conocer el daño total.

Ya que como destaca, los 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio amenazan de manera directa a la biodiversidad, la calidad del agua y la salud de las personas.