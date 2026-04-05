Fundación Santander revela que las obras de la colección Gelman regresarán a México en 2028, tras una gira de exhibición internacional.

Aclaró que la colección Gelman solo saldrán de México cinco años como parte de un acuerdo que involucra al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y a los coleccionistas privados propietarios de las obras.

Fundación Santander confirma que la colección Gelman regresará a México en 2028

A través de un comunicado, Fundación Santander aclaró la polémica generada luego de una posible permanencia indefinida de las piezas de la colección Gelman en el extranjero.

Y es que la colección Gelman será exhibida en España en otoño antes de regresar a México en 2028.

Colección Gelman regresará a México en 2028, confirma Fundación Santander (@bellasartesinba / X )

Fundación Santander asegura que respetará estrictamente la legislación de patrimonio cultural, pues lo único que buscan es promover el arte moderno mexicano en espacios globales.

Es por ello por lo que cumplirá con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento, así como la Ley Aduanera, como parte del convenio en colaboración con el INBAL.

Destacó que esto no implica un cambio en la propiedad de las pinturas , pues el vínculo contempla un periodo de cinco años de colaboración y no el traslado definitivo de la colección fuera de México.

Aseguró que este acuerdo no contraviene la legislación mexicana en materia de protección, cuidado y supervisión de las piezas, particularmente aquellas con declaratoria de monumento artístico.

Autoridades culturales señalaron que las piezas protegidas pueden salir temporalmente bajo permisos condicionados, pero no de manera permanente.

Fundación Santander tiene intención de dar a conocer la colección Gelman a públicos internacionales

Fundación Santander señaló que su intención es que posteriormente la colección Gelman pueda ser conocida por públicos internacionales.

La colección Gelman es considerada una de las más relevantes del arte moderno mexicano.

El acervo mantiene su estatus de monumento artístico protegido por el Estado.

De esta forma, las autoridades mexicanas garantizan que la salida de estas joyas culturales es únicamente de carácter temporal y supervisado.

La colección Gelman expuesta parcialmente ahora en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, reúne 68 piezas de artistas como:

Frida Kahlo

Diego Rivera

María Izquierdo

José Clemente Orozco

David Alfaro Siqueiros.