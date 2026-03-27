Robert R. Littman es un prominente curador de arte, gestor cultural y albacea estadounidense, reconocido internacionalmente por ser el custodio y principal estratega detrás de la Colección Jacques y Natasha Gelman, uno de los acervos de arte mexicano del siglo XX más importantes del mundo.

Como presidente de la Fundación Vergel, buscó administrar, conservar y promover este legado artístico que incluye obras icónicas de Frida Kahlo y Diego Rivera.

¿Quién es Robert Littman?

Robert Littman es un curador y administrador de arte cuya influencia ha sido determinante para la proyección global del arte moderno mexicano.

Es reconocido internacionalmente por haber sido el asesor de confianza de Natasha Gelman y, tras su muerte en 1998, convertirse en heredero y albacea de su colección de arte mexicano.

El legado, compuesto por más de 300 piezas, generó un amplio debate mediático, al ser considerado parte del patrimonio cultural de México, además de desatar controversia legal y pública con el nieto del actor del Cine de Oro, Cantinflas.

¿Qué edad tiene Robert Littman?

Algunas fuentes mencionan que Robert R. Littman tiene alrededor de 85 años; no obstante no se precisa una fecha específica.

¿Robert Littman tiene pareja?

No existe información pública sobre el estado civil o pareja sentimental de Robert Littman; sus apariciones en medios de comunicación se limitan estrictamente a asuntos relacionados con la curaduría, litigios sobre la colección Gelman o la inauguración de exhibiciones.

¿Qué signo zodiacal es Robert Littman?

Se desconoce el signo zodiacal de Robert Littman, ya que no se cuenta con una fecha de nacimiento oficial.

¿Robert Littman tiene hijos?

No se tiene registro público de que Robert Littman tenga hijos. Fuentes cercanas a la historia de los Gelman mencionan que su relación con Natasha Gelman fue de una amistad tan profunda que las pinturas se convirtieron en el foco central de su vida.

¿Qué estudió Robert Littman?

Robert Littman cuenta con una sólida formación en arte contemporáneo, respaldada por su amplia experiencia en la consolidación de acervos de arte mexicano.

¿En qué ha trabajado Robert Littman?

Robert Littman es conocido por haber dirigido instituciones que marcaron una época en la cultura visual de México y por su habilidad para navegar el mercado del arte de élite. Su trayectoria completa incluye: