Con la llegada del Mundial 2026, México avanza en la remodelación de 12 museos, 12 áreas de juego de pelota y 46 zonas arqueológicas, entre ellas el Museo Nacional de Antropología y el Templo Mayor.
Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, informó que el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) registra un avance del 46% con una inversión de 380 millones de pesos.
El objetivo de Promeza es mejorar la experiencia de visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista y en años posteriores.
Remodelación y mejoras al Museo Nacional de Antropología
Considerado el museo de museos en México y en Latinoamérica, el Museo Nacional de Antropología quedará listo previo a iniciar el Mundial 2026, que se llevará a cabo del 11 junio al 19 julio de este año.
Entre sus remodelaciones y mejoras, en los que se gastó 40 millones de pesos, se encuentran:
- Mantenimiento mayor en las plataformas de mármol del recinto
- Mantenimiento de la impermeabilización de las cubiertas de la Sala Sierra de Puebla
- Impermeabilización en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
- Colocación de puertas de cristal de la Sala Tolteca y de Juego de Pelota
- Colocación de cancel de salida en la Sala de Oaxaca
- Rehabilitación en diferentes unidades de servicio
- Rehabilitación luminaria del Tzompantli
- Renovación de red eléctrica del museo
Remodelación del Templo Mayor
El Templo Mayor, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, no se queda atrás, entre sus mejoras destaca:
- Mantenimiento en zona arqueológica
- Mantenimiento en fachadas
- Mantenimiento en infraestructura como lo son elevadores