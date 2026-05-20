El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lamentó la muerte de un trabajador del Museo Nacional de Antropología ocurrida el 20 de mayo de 2026, luego de caer de una escalera mientras realizaba labores de poda.

A través de un comunicado, INAH aseguró que brinda acompañamiento a los familiares y activó protocolos de seguridad y protección civil.

Aunque versiones preliminares señalaron que el empleado no contaba con el equipo adecuado, el INAH enfatizó que dispone de medidas suficientes para proteger a sus colaboradores.

Lamenta INAH muerte de trabajador en el Museo Nacional de Antropología

Vía redes sociales, el INAH lanzó una tarjeta informativa lamentando la muerte del trabajador en el Museo Nacional de Antropología ocurrida este miércoles 20 de mayo.

El INAH aseguró que ya brinda acompañamiento a sus familiares y dará seguimiento a los procedimientos correspondientes.

Museo Nacional de Antropología (Twitter / @ipgh_historia)

La dependencia confirmó que su colaborador realizaba labores de poda en los jardines en el recinto cuando sufrió una caída.

Asimismo, el INAH detalló que activó los “protocolos de seguridad y protección civil correspondientes”.

No obstante, los paramédicos que acudieron al lugar de los hechos reportaron la muerte del trabajador.

La institución enfatizó que “cuenta con protocolos e instrumental suficientes para la seguridad de todos sus colaboradores”.

Esto ante versiones preliminares que apuntaban que el trabajador no contaba con el equipo adecuado para realizar sus actividades de poda.

Tras el terrible incidente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al recinto cultural para realizar el levantamiento del cuerpo y abrir la carpeta de investigación correspondiente.