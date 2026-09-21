La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apuntó que si TV Azteca está violando leyes por grabar Survivor en Honduras, “no está bien”. Sin embargo, dijo que se tendría que investigar qué es lo que realmente sucede.

La mandataria explicó que como solo es información que vio en redes sociales,no sabría determinar culpabilidad o no, por lo que llamó a investigar para ver si es verdad que incumple con sus obligaciones por la grabación en una playa de Honduras.

Claudia Sheinbaum habla sobre señalamiento contra TV Azteca por grabaciones de Survivor en Honduras

Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera del pueblo sobre las nuevas acusaciones de TV Azteca, siendo que ahora pueblos de Honduras quiénes acusan usurpación de la playa donde graban Survivor.

Ante ello, la mandataria expuso haberse enterado de la denuncia de las comunidades garífunas mediante redes sociales, “si es así, no está bien”, sentenció.

Asimismo, determinó debería investigarse para ver si es verdad que TV Azteca incumple con la preservación del espacio protegido en Honduras.

“Hay que tener toda la información para poder decirlo [una postura], pero cualquier actividad que se realice en un espacio protegido para conservación de la naturaleza o en donde los pueblos originarios son dueños de la tierra, pues es indispensable que se cubran todas las obligaciones para cualquier actividad económica”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque la presidenta de México mencionó que debería investigar las acusaciones de los hondureños a TV Azteca, advirtió que si incurre “no está bien”, por lo que dijo estarían “pendientes del tema”.