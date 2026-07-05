Las intensas lluvias del 4 de julio de 2026 en CDMX provocaron el encharcamiento en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, donde se exhibe la icónica Piedra del Sol o Calendario Azteca.

Aunque el agua ingresó al área de exhibición, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que no hubo afectaciones a las colecciones y el recinto opera con normalidad.

Encharcamientos en la Sala Mexica del Museo de Antropología e Historia (Milenio)

INAH confirma: sin daños al patrimonio cultural tras filtraciones en el Museo Nacional de Antropología

Personal del Museo Nacional de Antropología controló rápidamente los encharcamientos en la sala de la Piedra del Sol tras las fuertes lluvias del pasado 4 de julio en CDMX.

La situación generada por el temporal en la CDMX reveló imágenes en redes que muestran el agua acumulada cerca de una de las piezas más emblemáticas del patrimonio prehispánico mexicano: la Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología de la INAH, lo que generó preocupación entre visitantes y usuarios.

Ante esto, el INAH detalló que tras las precipitaciones, se activaron los protocolos correspondientes y se logró contener el ingreso de agua sin que esto impactara las valiosas piezas arqueológicas.

El Museo Nacional de Antropología continúa abierto al público en sus horarios habituales al no haber daños en las colecciones, tal y como informó el INAH a través de un comunicado.

INAH descarta daños en el Museo Nacional de Antropología tras lluvias en CDMX (@INAHmx / X)

Este incidente ocurre en medio de la temporada de lluvias en la capital del país, que ha registrado tormentas fuertes en las últimas semanas.

Cabe recordar que la Piedra del Sol, monolito azteca de gran relevancia histórica y turística, atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales cada año al Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de América Latina.

Por lo que se recomienda a los capitalinos estar atentos a los pronósticos del clima y tomar precauciones ante posibles encharcamientos en zonas bajas; el INAH mantiene labores de monitoreo y mantenimiento preventivo en sus instalaciones para resguardar el legado cultural de México.