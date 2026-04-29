Semovi anuncia horarios del Metro CDMX y Metrobús para el 1 de mayo

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció los horarios temporales del Metro CDMX y del Metrobús con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, este 1 de mayo de 2026.

Debido a que el 1 de mayo se considera un día feriado, los horarios del Metro CDMX y del Metrobús quedaron de la siguiente forma:

  • CDMX: 07:00 a 00:00 horas
  • Metrobús: 05:00 a 00:00 horas
  • Metrobús L7 Campo Marte-Indios Verdes: 05:00 a 00:00 horas
Semovi anuncia horarios de RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y más

El comunicado oficial de la Semovi también da a conocer los siguientes horarios del transporte público en CDMX para el 1 de mayo:

  • RTP: 05:00 a 00:00 horas
  • Trolebús (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9): 06:00 a 23:30 horas
  • Trolebús: (Línea 10 Elevado): 05:00 a 00:00 horas
  • Trolebús Aztecas (Línea 12): 05:30 a 23:30 horas
  • Cablebús: 07:00 a 23:00 horas
  • Tren Ligero: 07:00 a 23:30 horas
  • Ecobici: 05:00 a 00:30 horas
  • Servicio de apoyo Línea 2: 07:00 a 00:00 horas
  • Biciestacionamientos: 07:00 a 00:00 horas
  • Ecoparq: No operan

En el caso de acceso con bicicletas, se informa lo siguiente:

  • Permitido en Metro, Cablebús y Tren Ligero
  • En Metrobús, Trolebús y RTP, sujeto a disponibilidad de espacio en las unidades
  • Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de Ecobici permanecerán cerrados
(@Semovi)