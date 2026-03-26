El Mundial 2026 podría no realizarse si las autoridades no resuelven las exigencias de las trabajadoras sexuales que resultaron afectadas por la construcción de la ciclovía en Calzada de Tlalpan.

“Si no hay solución, no hay Mundial” Trabajadoras sexuales

Así lo advirtieron las inconformes durante un bloqueo que paralizó por horas el tráfico en la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Villa de Cortés, la tarde del miércoles 25 de marzo.

Caso de ciclovía en Calzada de Tlalpan pone en riesgo el Mundial 2026

Partido México vs Portugal sería afectado por trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan

En entrevista para medios, una de las trabajadoras sexuales informó que si el viernes no hay solución por parte del Gobierno de CDMX, paralizarán la Calzada de Tlalpan durante el partido México vs Portugal del sábado.

​Entre las demandas que exigen las trabajadoras, destacan la implementación de programas sociales que apoyen a las mujeres vulnerables que resultaron más afectadas por la edificación de las obras en la ciclovía.

“Somos 320 y exigimos un programa social. Solo exigimos lo que nos corresponde ya que las afectaciones de la ciclovía son permanentes” Trabajadora

Entre sus inconformidades, las manifestantes señalaron una afectación económica hasta en un 90% por la disminución de clientes y la obstrucción de espacios para ofrecer sus servicios.

No es la primera vez que inconformes amenazan con frenar el Mundial 2026, pues recientemente maestros de la CNTE advirtieron que no permitirán la realización de partidos si no se atienden sus demandas sobre pensiones.