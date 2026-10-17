A cinco días de la marcha por el agua en Jalisco, se informó que cuatro hombres vinculados por lesiones y delitos contra la autoridad enfrentarán su proceso en libertad. Se trata de los ciudadanos:

Teodoro Jesús Torres

Alexis Guzmán

Juan Darío Muñoz

Samuel Morales

Los cuatro fueron detenidos el pasado 11 de octubre junto a casi medio centenar de personas que salieron a protestar en Jalisco, en una actuación donde se denunciaron abusos de autoridad.

Protestas por agua limpia en Jalisco (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

Detenidos en marcha por el agua en Jalisco son acusados de lesiones y delitos contra la autoridad

En la audiencia del viernes 16 de octubre, el juez del caso decidió vincular a proceso a cuatro hombres tras la marcha por el agua, por lesiones y delitos contra la autoridad.

La Fiscalía de Jalisco informó que, aunque existen acusaciones formales contra los sujetos, no fueron recluidos en prisión preventiva y podrán seguir su proceso en libertad.

Momentos antes, la dependencia también había emitido un comunicado sobre su investigación de los hechos ocurridos el 11 de octubre y confirmó 17 investigaciones en contra de elementos de la policía.

“En total son 14 carpetas de investigación, de las cuales 11 se iniciaron de oficio, mientras que otras tres se iniciaron por comparecencia de los presuntos afectados” Fiscalía de Jalisco

Protestas por agua limpia en Jalisco (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

Colectivos condenan vinculación a proceso de cuatro hombres

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) confirmó las cuatro vinculaciones a proceso y denunció injusticias contra quienes marcharon para defender su derecho al agua.

“Lamentablemente el juez ha vinculado a proceso, por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, a quienes se han manifestado por defender su derecho al agua”. CEPAD

Sobre ese argumento, el colectivo pidió retirar las acusaciones: “exigimos la liberación de todos los cargos (…). Nadie debería ser juzgado por ejercer su derecho a protestar”, afirmaron.