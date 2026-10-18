Pablo Lemus confirma presencia de grupos de choque en marcha por el agua en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reportó la presencia de personas encapuchadas y presuntos grupos de choque durante la segunda marcha por el agua en Guadalajara.
De acuerdo con el mandatario, algunos asistentes rechazaron los actos violentos y pidieron que la manifestación se mantuviera en paz.
A través de sus redes sociales, Lemus señaló que familias y personas de distintas edades identificaron a sujetos que, presuntamente, intentaron alterar el carácter pacífico de la movilización, convocada para exigir mejoras en el suministro y la calidad del agua en Jalisco.
Sin embargo, durante la protesta se registraron actos violentos que, de acuerdo con las autoridades, incluyeron el uso de palos y tubos, el lanzamiento de petardos y proyectiles, así como bombas molotov contra inmuebles y en la vía pública.
Ciudadanos rechazan actos violentos durante la marcha por el agua en Guadalajara
Videos compartidos por Pablo Lemus en redes sociales muestran a ciudadanos que recriminan los daños ocasionados en comercios e instalaciones bancarias.
En las grabaciones también se observa a personas que exigen a los encapuchados retirarse del lugar.
Ante el aumento de la tensión, el gobierno de Jalisco reiteró su llamado a mantener la movilización en calma y aseguró que evitará confrontaciones.
“Como Gobierno, actuaremos de forma responsable, evitando en todo momento la confrontación”, afirmó el gobernador, quien también llamó a los participantes a permitir que la marcha se desarrollara en paz.
Las autoridades estatales mantienen vigilancia en la zona para atender posibles incidentes y resguardar la seguridad de quienes participan en la protesta por la calidad del agua.