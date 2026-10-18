El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reportó la presencia de personas encapuchadas y presuntos grupos de choque durante la segunda marcha por el agua en Guadalajara.

De acuerdo con el mandatario, algunos asistentes rechazaron los actos violentos y pidieron que la manifestación se mantuviera en paz.

A través de sus redes sociales, Lemus señaló que familias y personas de distintas edades identificaron a sujetos que, presuntamente, intentaron alterar el carácter pacífico de la movilización, convocada para exigir mejoras en el suministro y la calidad del agua en Jalisco.

Sin embargo, durante la protesta se registraron actos violentos que, de acuerdo con las autoridades, incluyeron el uso de palos y tubos, el lanzamiento de petardos y proyectiles, así como bombas molotov contra inmuebles y en la vía pública.

Pablo Lemus confirma presencia de grupos de choque en marcha por el agua en Guadalajara (Pablo Lemus en X)

Ciudadanos rechazan actos violentos durante la marcha por el agua en Guadalajara

Videos compartidos por Pablo Lemus en redes sociales muestran a ciudadanos que recriminan los daños ocasionados en comercios e instalaciones bancarias.

En las grabaciones también se observa a personas que exigen a los encapuchados retirarse del lugar.

Ante el aumento de la tensión, el gobierno de Jalisco reiteró su llamado a mantener la movilización en calma y aseguró que evitará confrontaciones.

“Como Gobierno, actuaremos de forma responsable, evitando en todo momento la confrontación”, afirmó el gobernador, quien también llamó a los participantes a permitir que la marcha se desarrollara en paz.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia en la zona para atender posibles incidentes y resguardar la seguridad de quienes participan en la protesta por la calidad del agua.

Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares (Fernando Carranza García)



