Tras la entrega del Paquete Económico 2027, Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que Morena perdió la oportunidad de impulsar una reforma fiscal para que quienes más ganan paguen más impuestos y se fortalezca la recaudación destinada a estados y municipios.

El legislador aseguró que Morena tuvo durante los últimos años las condiciones políticas necesarias para impulsar una reforma fiscal de fondo, pero optó por mantener una política presupuestaria que, desde su perspectiva, ha dejado en abandono a las entidades federativas y los municipios.

“Morena ha perdido la gran oportunidad desde hace 8 años, cuando tenía absolutamente toda la legitimidad que, por supuesto, ha perdido en los últimos años, de convocar a una gran reforma fiscal y que esto derivara en ampliar la base fiscal, que pagaran más quienes tienen más y que esto se tradujera en más beneficios para los estados”. Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano

Clemente Castañeda sostuvo que Morena perdió esta oportunidad desde hace ocho años, cuando llegó al gobierno de México y posteriormente consiguió la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

💥💰 Clemente Castañeda critica a Morena por 'desaprovechar' una reforma fiscal@ClementeCH, coordinador de la bancada de @MovCiudadanoMX en el @senadomexicano, aseguró que el partido oficialista dejó pasar la oportunidad de impulsar una reforma fiscal integral que ampliara la… pic.twitter.com/s8E7IAoogN — Político MX (@politicomx) September 8, 2026

Clemente Castañeda acusa a Morena de mantener un presupuesto inercial

Además, el senador de Movimiento Ciudadano señaló que Morena ha apostado durante los últimos años por un presupuesto inercial, una política que, aseguró, no ha favorecido a las entidades federativas ni a los municipios.

“No ha favorecido a las entidades federativas y tiene en completo abandono a los municipios” Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano

Un presupuesto inercial es un método de planificación financiera en el que el gasto del siguiente periodo se calcula tomando como referencia el presupuesto anterior, al que se le aplican ajustes o modificaciones.

De acuerdo con Clemente Castañeda, Morena ha mantenido este modelo en la planeación económica del país en lugar de impulsar cambios estructurales en materia fiscal y de distribución de recursos.

¿Cuáles son los puntos clave del Paquete Económico 2027?

Este martes 8 de septiembre de 2026, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, realizó la entrega del Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados.

El documento definirá la estrategia económica, los ingresos, el gasto público y las prioridades fiscales del gobierno federal para 2027.

Entre los puntos que han sido adelantados sobre el Paquete Económico 2027 se encuentran los siguientes:

Consolidación fiscal: Se plantea una reducción paulatina del déficit fiscal y del endeudamiento público, sin la creación de nuevos impuestos ni incrementos en las tasas actuales del IVA o ISR.

Gasto social e inversión: Se contempla mantener la protección de los recursos destinados a programas sociales, salud, educación e infraestructura pública prioritaria.

Economía digital y uso de efectivo: La propuesta incluiría una nueva legislación relacionada con la economía digital y medidas para reducir gradualmente el uso de efectivo en el país.

Fiscalización: Se contemplan medidas más estrictas contra la evasión fiscal, la elusión y las empresas de facturación falsa, conocidas como factureras.

La discusión del Paquete Económico 2027 continuará en el Congreso de la Unión, donde diputados y senadores analizarán las propuestas de ingresos, gasto público y política fiscal para el próximo año.