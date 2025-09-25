Con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Enkoll publicó una encuesta en la que reveló que la aceptación entre simpatizantes de partidos de oposición es alta.

La encuesta de Enkoll, levantada del 26 al 27 de agosto y publicada el 1 de septiembre, día del Primer informe de Gobierno, revela la aceptación entre partidos de oposición sobrepasan el 60 por ciento:

Partido Acción Nacional ( PAN ): Aprueba en 60 por ciento, desaprueban 31 por ciento

): Aprueba en 60 por ciento, desaprueban 31 por ciento Partido Revolucionario Institucional ( PRI ): Aprueba 65 por ciento, desaprueba 32 por ciento

): Aprueba 65 por ciento, desaprueba 32 por ciento Movimiento Ciudadano (MC): Aprueba 64 por ciento, desaprueba 34 por ciento

Enkoll revela alta aceptación de Claudia Sheinbaum entre la oposición (Enkoll)

Claudia Sheinbaum tiene alta aprobación entre apartidistas

En la conferencia mañanera de este 25 de septiembre, Claudia Sheinabum pregunto cuándo salió la encuesta y señaló “está buena, no?”.

Entre Morena, el nivel de aprobación es de 95 por ciento y la desaprobación es de 2 por ciento y entre los apartidistas la aprobación es de 68 por ciento y la desaprobación de 31 por ciento.

La encuesta de Enkoll se levantó mediante entrevistas carta cara en viviendas a personas mayores de 18 años.

Las personas se identificaron como afines a los siguientes partidos en estos porcentajes:

Morena: 45 por ciento

Apartidistas: 19 por ciento

PAN: 13 por ciento

PRI: 7 por ciento

MC: 7 por ciento

PT: 4 por ciento

PVEM: 3 por ciento

Ciudadanos apoyan que Claudia Sheinbaum envíe narcotraficantes a Estados Unidos per rechazan que Donald Trump los combata en México

Algunos otros datos importantes revelados por la encuesta de Enkoll es que los ciudadanos creen que los envíos de narcotraficantes a Estados Unidos se hacen por convicción de combatir el crimen organizado, ello en 48 por ciento, aunque 43 por ciento piensa que se ha hecho por presiones del gobierno de Donald Trump.

El 68 por ciento está de acuerdo en que se envíen narcotraficantes a Estados Unidos mientras que 29 por ciento en desacuerdo.

No obstante, rechazan en 60 por ciento la orden de Donald Trump de atacar a narcotraficantes establecidos México y 38 por ciento la apoya.

¿Qué preocupa a los mexicanos a un año de gobierno de Claudia Sheinbaum?

La encuesta de Enkoll señala que las principales preocupaciones de los mexicanos a casi un año de gobierno de Claudia Sheinbaum son la seguridad, especialmente:

Asaltos en calle

Asesinatos

Narcotráfico

En otro tema, 64 por ciento no está enterado de la reforma electoral y el inicio de sus foros, mientras que 36 por ciento sí.