Keith Harney, ceo de la empresa Cloud HQ de inteligencia artificial afirma en conferencia mañanera del pueblo del jueves 25 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que hay confianza para invertir en México.

En la conferencia mañanera del pueblo del jueves 25 de septiembre desde Palacio Nacional presentaron la inversión millonaria de la empresa estadounidense Cloud HQ que busca implementar centros de inteligencia artificial en México, así como sus aplicaciones en la economía.

Estos centros se van a ampliar en el estado de Querétaro, donde se espera que siga creciendo.

“Estamos seguros de donde estamos”: Keith Harney afirma en conferencia con Claudia Sheinbaum que hay confianza para invertir en México

En la conferencia mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo el anuncio de una inversión de 4 mil 800 millones de dólares de parte de la empresa Cloud HQ que pondrá centros de desarrollo en inteligencia artificial en México.

Keith Harney, director de operaciones de Cloud HQ destacó la confianza que le tienen a México, así como el apoyo que buscan darle al país para “dar un salto a la economía digital”.

Resaltó que en el país han sido bien recibidos debido a que existe una relación estratégica y comercial.

Agregó además que su empresa no se arriesgaría en invertir cantidades millonarias si es que hubiera un riesgo en México, pero remarcó que donde están, se sienten seguros por ello realizan esta inversión.

“Pensamos que México querrá dar un salto a la economía digital, para ello se requieren los cimientos necesarios que son los centros de datos. Hemos sido muy bien recibidos, hay una relación estratégica y comercial (...) No estaríamos invirtiendo este monto de cantidades si hubiera riesgo de invertir en México, pero estamos seguros de donde estamos por eso estamos realizando esta inversión” Keith Harney, ceo de la emprersa Cloud HQ

Asimismo destacó la importancia de su empresa y las aplicaciones que buscan dar en los centros de inteligencia artificial como:

Computación en la nube

Inteligencia artificial

Internet de las cosas/dispositivos conectados

Transmisión del vídeo

Realidad virtual aumentada

Comercio electrónico

Procesamiento de pagos y vehículos conectados/autónomos

Además de dar este apoyo a México para que de un salto a la economía digital que ya se desarrolla en otras partes del mundo.