Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán debido a que aseguró que sí trabaja a pesar de que no aparezca en las giras.

Fue durante una conferencia de prensa que ofreció el 26 de agosto desde el estado de Michoacán, que la presidenta nacional de Morena defendió al secretario de Organización del partido.

Lo anterior debido a que ante los representantes de los medios de comunicación, Luisa Alcalde resaltó que aún cuando no esté apareciendo en las giras, Andrés Manuel López Beltrán sí trabaja.

Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán (Eduardo Daíaz/SDPnoticias.com )

Luisa Alcalde defiende a Andrés Manuel López Beltrán: trabaja pese a no aparecer en giras

A mediados del mes de julio, el secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Beltrán, dejó de aparecer en las giras de trabajo del partido.

De acuerdo con lo indicado en reportes, fue desde el 22 de julio cuando el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a ausentarse de los recorridos que realiza la dirigencia de Morena.

A pesar de ello, la presidenta nacional del partido, Luisa Alcalde, aseguró que aun cuando Andrés Manuel López Beltrán no aparece en las giras desde varias semanas atrás, sí está trabajando.

Así lo sostuvo Luisa Alcalde al ser cuestionada con respecto a la ya constante ausencia del secretario de Organización de Morena, pues resaltó que sí está trabajando “y está trabajando muy bien”.

Incluso, al defender a su compañero en la dirigencia del instituto político, la ex secretaria del Trabajo federal aseveró que está “contribuyendo también a fortalecer este trabajo organizativo”.

Pese a que no detalló qué labores está realizando Andrés Manuel López Beltrán sin acudir a las giras, insistió en defenderlo al resaltar que todos los militantes de Morena ayudan en la organización.

"¿A quién le tocan las tareas organizativas de nuestro movimiento? A todas y a todos. Todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales: senadores, diputados, consejeros estatales, dirigentes. Aquí no hay un solo responsable Luisa Alcalde

Andrés Manuel López Beltrán no aparece en giras de Morena

Andrés Manuel López Beltrán no ha participado en las giras nacionales de Morena desde el 22 de julio de 2025, justo cuando inició la conformación de comités seccionales del partido en todo el país.

Su ausencia se confirmó tras no asistir a las asambleas estatales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, del 22 de julio al 21 de agosto.

Incluso se ausentó del Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México (CDMX) que se celebró el 20 de julio, en el que se definieron lineamientos operativos para la gira y metas de afiliación territorial.

Fue hasta el 21 de agosto cuando reapareció ante el ojo público al ser parte en una reunión virtual del Consejo Nacional Extraordinario, aunque en dicho acto tampoco acudió de forma presencial.

Debido a la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, salió en su defensa al asegurar que pese a no aparecer en giras, sí trabaja.