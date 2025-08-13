Andrés Manuel López Beltrán tiene nueva empresa de venta de vinos que abrió con 6 socios comerciales más en Guadalajara, Jalisco.

Se trata de Realesco, expendio de vinos importados con sede en Jalisco que inició en 2025, cuando el hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya estaba en funciones como como secretario de Organización de Morena.

Aquí te contamos qué es Realesco, la nueva empresa de Andrés Manuel López Beltrán.

¿Qué es Realesco? La empresa de vinos de Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán invirtió en una nueva empresa de nombre Realesco, S.A., que se dedica a la venta de vinos importados y nacionales, con sede en Guadalajara.

Realesco inició sus operaciones el 17 de febrero de 2025; forma parte de un grupo de 7 inversionistas que tienen permiso de administración para restaurantes y bares.

El nombre del expendio de vinos se tomó de los restaurantes más importantes de los inversionistas como una fusión: PalReal y Escorpio.

De acuerdo con Fabián Delgado, chef y socio del Pal Real, grupo del que forma parte Realesco, dijo para TIme Out que la integración de López Beltrán fue por recomendación de Alonso Maldonado, experto en vinos.

Asimismo, señaló que se enteró de la sociedad poco antes de firmarla y que aceptó ya que le dijeron “que él no operaría nada, solo es nuestro socio”.

Según el acta constitutiva, Andrés Manuel López Beltrán es el socio minoritario de Realesco, sociedad a la que entró con una inversión de 5 mil pesos; los mayores inversores iniciaron con 10 mil pesos cada uno.

¿Qué vende Realesco, empresa de Andrés Manuel López Beltrán?

Realesco es una empresa de venta de vinos cuyo local, ubicado en Lope de Vega 121, Guadalajara, Jalisco 44130, funge como expendio donde se pueden consumir vinos naturales que no son fáciles de encontrar.

Se trata de vinos elaborados con la mínima intervención ni ingredientes que no sean uva. Realesco maneja marcas como:

Bergkloster X

Les Paradetes

Núria MSKT

Le Petite Buisson

Gut Oggau Theodora

Realesco no es la única empresa de Andrés Manuel López Beltrán pero sí la primera como funcionario de Morena

Realesco inició operaciones el 17 de febrero de 2025, cuando Andrés Manuel López Beltrán iniciaba su campaña para incrementar a los afiliados a Morena y 5 meses después de integrarse al partido como secretario de Organización.

Esto la convierte en la primera empresa que forma desde que se desempeña como funcionario de Morena, partido fundado por su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, ya posee parte de otras dos empresas, fundadas antes de su incorporación al partido pero que también han provocado polémicas.

Se trata de: