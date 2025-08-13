Andrés Manuel López Beltrán se hizo socio de Realesco, S.A., una empresa de vinos, cinco meses después de convertirse en secretario de Organización de Morena.

De acuerdo con información de El Universal, Andrés Manuel López Beltrán y sus socios de Vinos Cósmicos (una empresa de venta y distribución de vinos y licores) se agruparon con los dueños de PalReal, un restaurante de autor ubicado en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, Vinos Cósmicos y Realsesco no son las únicas empresas con la que tiene relación el secretario de Morena, ya que también tiene participación accionaria en Finca Rocío, empresa productora de chocolate que lleva el nombre de su madre, y en la cual también es socio su hermano Gonzalo.

La constitución de Realesco, un expendio de vinos naturales e importados con sede en Guadalajara, se dio luego de la polémica mediática por las vacaciones del hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Japón, en compañía del diputado Daniel Asaf.

Realesco, la empresa de vinos de la que es socio Andrés Manuel López Beltrán

El Universal señaló que Realesco, la empresa de vinos de la que es socio Andrés Manuel López Beltrán, se constituyó el 17 de febrero de 2025, cuando el secretario de Morena realizaba una campaña para afiliar al menos a un 36% de los votantes de Claudia Sheinbaum en las elecciones México 2024.

Dado lo anterior, cabe recordar que Andrés Manuel López Beltrán se incorporó a la dirigencia nacional de Morena en septiembre de 2024. Es decir dos meses después del triunfo de la presidenta de México en los comicios electorales.

Sin embargo, en entrevista para El Universal, el chef y socio de PalReal, Fabián Delgado, señaló que la incorporación de López Beltrán a Realesco se dio por recomendación del experto en vinos Alonso Maldonado, aunque dijo no conocer en personal al secretario de Organización de Morena:

“Pues no lo conocemos. Yo no lo conozco. Nunca ha ido a un changarro mío. No juega ningún rol, la verdad”. Fabián Delago

Andrés Manuel López Beltrán no sería operador de la empresa de vinos Realesco, sino únicamente socio

En la misma entrevista, Fabián Delgado rechazó que Andrés Manuel López Beltrán se vaya a desempeñar como operador de la empresa de vinos Realesco; “me dijeron que él no operaría nada, sólo que es nuestro socio”, relató.

En este sentido, la propuesta de Alfonso Maldonado fue incorporar a tres socios que ya tenía en el pasado, entre ellos, López Beltrán, situación que le hizo saber Fabrizio Sención, Isaac Padilla y Jorge Alberto Sotomayor, socios de PalReal.

Además, Fbáin Delgado aseguró que se enteró de que Andrés Manuel López Beltrán se sumaría “poco antes de firmar”.

Esta situación se dio luego de cierta polémica mediática en torno al secretario de Morena, quien fue captado de vacaciones en el hotel Okura ubicado en Tokyo, Japón. Sin embargo, no se acreditó que López Beltrán hubiese cometido un delito o hecho uso de recursos públicos para viajar.



