El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y varios colaboradores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Federico Döring acusa al también secretario de Organización de Morena y otros personajes de diversos delitos relacionados con posible actividad de huachicol.

La denuncia de Federico Döring vs Andrés Manuel López Beltrán

La denuncia fue presentada el pasado 27 de agosto y los delitos consignados son: conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Además de López Beltrán, Federico Döring incluyó en su acusación ante la FGR a varios colaboradores de Morena y exfuncionarios públicos. Entre ellos se encuentran:

Tania Gicela Contreras López , exconsejera Jurídica del Gobierno de Tamaulipas.

, exconsejera Jurídica del Gobierno de Tamaulipas. Juan Carlos Madero Larios , exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Américo Villarreal Anaya , actual gobernador de Tamaulipas.

, actual gobernador de Tamaulipas. Javier Valdez Perales , exmagistrado de Tamaulipas.

, exmagistrado de Tamaulipas. Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales del mismo estado.

El diputado subrayó que las acusaciones están respaldadas en evidencia sobre presuntos vínculos de los señalados con redes de tráfico de hidrocarburos y actos de corrupción.

Federico Döring busca que la FGR investigue a fondo lo que calificó como una posible “estructura criminal” y reiteró que su partido no permitirá que el gobierno de la 4T use el poder político para actividades criminales.

Andrés Manuel López Beltrán no ha respondido a la denuncia de Federico Döring

Andrés Manuel López Beltrán reapareció tras vacaciones en Japón (Michelle Rojas)

De momento Andrés Manuel López Beltrán no ha respondido a las acusaciones.

El hijo de AMLO reapareció en público apenas el pasado 1 de septiembre en el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Ello tras la polémica por sus vacaciones en Japón donde fue exhibido en un hotel y tiendas de lujo.