El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, conocida como “Dato protegido”, aclarar sus diversos lujos.

Y es que en días recientes, se dio a conocer que Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la también diputada Diana Karina Barreras, “Dato protegido”, tienen prendas y otros objetos de lujo no declarados.

Si bien Diana Karina Barreras “Dato protegido” ya aclaró que su ropa no es de marcas de lujo, se estima que junto a Sergio Gutiérrez Luna poseen más de 4 millones de pesos en relojes y otros objetos de diseñador.

Ricardo Monreal pide a Sergio Gutiérrez Luna aclarar los lujos que poseen él y Diana Karina Barreras, “Dato protegido”

Fue en conferencia de prensa ante medios de comunicación que Ricardo Monreal fue cuestionado sobre los lujos que poseen Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras “Dato protegido”.

Igualmente, Ricardo Monreal señaló que siempre se debe dar la cara, especialmente a la población, por lo que seguramente en su momento Sergio Gutiérrez Luna saldrá a aclarar los lujos atribuidos.

Asimismo Ricardo Monreal declaró que debido a que conoce a Sergio Gutiérrez Luna es que está seguro que dará la cara, ya que es un hombre íntegro pese a que lo ha perseguido la adversidad.

Por lo mismo, aseveró que Sergio Gutiérrez Luna es un hombre que actúa conforme a la ley, en consecuente se debe esperar a la llegada a la Cámara de Diputados del presidente de su mesa directiva.

Ricardo Monreal repitió el llamado de la presidenta de México referente a los lujos y vacaciones que han tomado varios integrantes de Morena, como Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras.

Esto ha dicho Sergio Gutiérrez Luna sobre sus lujos y la fiesta de la Fórmula 1 a la que asistió con Diana Karina Barreras

Ricardo Monreal fue cuestionado referente a la aclaración de Club 51, sobre la fiesta a la que asistió Sergio Gutiérrez Luna con Diana Karina Barreras, “Dato protegido”, referente a la fiesta VIP de la Fórmula 1.

Esto lo retomó en entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula, en donde Sergio Gutiérrez Luna destacó que debido a que son cortesías, no tienen valor y los funcionarios pueden aceptarlos sin contrariar la ley.

Sin embargo, también habló sobre los lujos que fueron exhibidos y que posee con Diana Karina Barreras “Dato protegido”, los cuales Sergio Gutiérrez Luna llamó una noticia falsa por fama fácil.

Aclaró que quien dio a conocer dicha noticia, Jorge García Orozco, debido a que anteriormente había señalado a Sergio Gutiérrez Luna de ser dueño de dos inmobiliarias, de las que una ni siquiera conocer.

En sus redes sociales, Sergio Gutiérrez Luna también se disculpó con sus seguidores y del movimiento, debido a lo que llamó como una campaña de desinformación y mentiras.