La polémica que ha rondado a los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras a lo largo de los últimos días, puso ante el escrutinio público la existencia del Club 51.

Así ocurrió luego de que ambos legisladores fueron exhibidos por acudir a una fiesta VIP celebrada como parte del Gran Premio de México de Fórmula 1, de la que afirmaron, participaron por invitación del Club 51.

Pero, ¿quiénes integran el exclusivo grupo que Sergio Gutiérrez Luna y su esposa la diputada Dato Protegido, destapó para defenderse de la polémica que lo rodea y que es todo un secreto? Te contamos lo que se sabe.

Club 51 (CLub 51)

Club 51: ¿Quiénes integran el exclusivo grupo?

En busca de defenderse de las críticas en su contra en las que se le acusa de llevar una vida lujosa, Sergio Gutiérrez Luna afirmó que acudió a una fiesta VIP de la Fórmula 1, por invitación del Club 51.

Los dichos del diputado federal pusieron en el centro del debate al exclusivo grupo y generaron una serie de cuestionamientos como el de quiénes son las personas que integran el exclusivo grupo.

Sin embargo, la realidad es que no existe una lista de nombres que integran el exclusivo grupo del que se conoce muy poco, pero se considera que sus miembros corresponden a perfiles como los siguientes:

Empresarios de alto perfil que mantienen operaciones a nivel nacional e internacional

Políticos y ex funcionarios que cuentan con influencia en sectores estratégicos

Líderes de opinión, periodistas y comunicadores reconocidos

Deportistas de élite y figuras públicas con trayectoria destacada

Representantes de al menos 35 embajadas acreditadas en México

Cabe destacar que Roberto Díaz Bilbao, el mismo CEO del exclusivo club que se mantiene como todo un secreto pese a la polémica, aseguró en una entrevista que ofreció en 2024 que el grupo opera de esta forma:

La afiliación al Club 51 se realiza únicamente por invitación de otros socios

El Club 51 realiza una investigación pública sobre cada candidato a miembro

El Consejo del Club 51 evalúa el aporte potencial del solicitante

Club 51 (Especial)

Club 51: ¿Qué es el exclusivo grupo que se mantiene como todo un secreto?

El Club 51 sigue siendo un enigma a pesar de las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna, quien reveló que el exclusivo grupo lo invitó a él y a su esposa, Diana Karina Barreras, para que participaran en la fiesta VIP de la Fórmula 1.

En la descripción de la página, se expone que se trata de un club privado de élite fundado en 2005 en la CDMX que funge como un espacio de networking, influencia y confidencialidad para líderes de alto perfil.

Asimismo, se apunta que se ubica en los pisos 49, 50 y 51 de la Torre Mayor y sus instalaciones cuentan con un diseño interior que privilegia la privacidad, pues no hay acceso para escoltas, asistentes ni prensa.

Además, la información refiere que en el Club 51 se realizan reuniones privadas, cenas temáticas, conferencias y eventos de alto nivel, además de ser un espacio para negociaciones discretas y alianzas estratégicas.

Dadas sus características, pese a los dichos de Sergio Gutiérrez Luna, el Club 51 se mantiene como todo un secreto, pues incluso en medio de la polémica, el grupo compartió un tuit que eliminó poco después.