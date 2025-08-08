La diputada del Partido del Trabajo (PT) Diana Karina Barreras, aseguró que no viste prendas de lujo, como se le ha criticado recientemente, sino que usa marcas como Zara.

En entrevista para Imagen Televisión, la diputada conocida como Dato Protegido, aseguró que las afirmaciones sobre las supuestas prendas de lujo son una mentira que forma parte de una campaña en su contra de la oposición.

Sin embargo, decidió disculparse con aquellos que se hubieran sentido ofendidos “por esas mentiras” que hablan de lujos que, aseguró, no tiene.

“Si alguien se sintió ofendido por esas mentiras, pido una sincera disculpa” Diana Karina Barreras

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, desmiente lujos; señala que usa ropa de Zara

Diana Karina Barreras, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, desmintió en una entrevista que utilice prendas de lujo como se ha asegurado en redes sociales.

Dato Protegido señaló, uno a uno, los artículos que se han señalado como marcas de lujo y los presentó, para demostrar que no se trata de ropa o accesorios costosos.

Asimismo, aseveró que se trata de una campaña de mentiras de la oposición en contra de la Cuarta Transformación (4T).

De acuerdo con la diputada Dato Protegido, la blusa que se señaló es de la marca Valentino, con un costo de 47 mil pesos, en realidad es de Zara y no cuesta más de 700 pesos, aseguró.

“Son muchas mentiras que se han dicho de parte de la oposición. Aquí dicen que la diputada usa una blusa de Valentino de 47 mil pesos…esta es la blusa que usé. Quiero que veas la marca (Zara), más o menos lo que cuestan estas camisas es de entre 600 y 700 pesos” Diana Karina Barreras, Dato Protegido

Asimismo, Diana Karina Barreras, quien señaló que le gustan mucho los sombreros, aseguró que el que dicen que costó 33 mil pesos en realidad lo compró con artesanos de ‘El Mesquite’ y le costó mil 200 pesos.

“Estos lentes no me costaron ni 300 pesos, dime donde estopa una marca en los lentes”, afirmó mientras mostraba a la cámara los lentes que, se ha asegurado, cuestan entre 8 y 11 mil pesos mexicanos.

Diana Karina Barreras, Dato Protegido, reclama campaña contra la 4T; defiende anillo de compromiso

Por otra parte, la diputada federal del PT Diana Karina Barreras aseguró que la campaña en su contra y de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, en realidad, en contra de “nuestro movimiento”, es decir, la 4T.

Sin embargo, compartió que tiene “todo el apoyo” del PT, partido en el que milita, hecho que agradeció mucho.

“Es una campaña que está golpeando a nuestro movimiento…La verdad es que tengo todo el apoyo del Partido del Trabajo” Diana Karina Barreras

Además, también aprovechó para defender el anillo que en redes sociales afirman que tiene un costo de un millón 200 mil pesos mexicanos.

Y es que, según la diputada conocida como Dato Protegido, se trata del anillo de compromiso que le dio Sergio Gutiérrez Luna hace casi 13 años y “eso no cuesta, es una mentira”.