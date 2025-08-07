Sergio Gutiérrez Luna se sumó, junto a su esposa Diana Karina Barreras, a la fiesta VIP en el Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1.

Esta celebración, que se llevó a cabo en 2024, le costó a la pareja la “austera” cantidad de más de 300 mil pesos mexicanos.

Fotos que fueron compartidas muestran a la diputada conocida como Dato Protegido en compañía de Sergio Gutiérrez Luna, disfrutando de la costosa fiesta.

Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, Diana Karina Barreras, conocida como Dato Protegido, gastaron más de 300 mil pesos para poder acudir a la fiesta VIP del GP de México de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en octubre de 2024.

De acuerdo con el mismo cartel de esta lujosa fiesta, cada entrada a la fiesta VIP tuvo un costo de 8 mil 500 dólares, es decir, que en ese momento se acercaba a los 170 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 25 de octubre de 2024 el dólar se encontraba en 19.8385 pesos por unidad, por lo que cada entrada costó 168 mil 627.25 pesos, es decir, 337 mil 250.50 pesos mexicanos para que ambos acudieran a la fiesta VIP de la Fórmula 1.

Imágenes que fueron difundidas en redes sociales por Jorge García Orozco, muestran tanto a Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena, y su esposa, Diana Karina Barreras, diputada por el PT, en la zona más exclusiva de la fiesta del GP de México.

García Orozco cuestionó “de dónde sale tanto dinero”, cuando el costo de la entrada a la fiesta VIP del GP de México de la Fórmula 1 costó dos meses de su salario.

Cabe recordar que Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, conocida como Dato Protegido, disfrutaron de una experiencia VIP que incluía el espectáculos de varios DJs de renombre en la fiesta del GP de México de la Fórmula 1.

Y es que los más de 300 mil pesos que costó el ingreso, incluían un palco VIP para ver le GP de México, así como el acceso a la fiesta donde se presentaron: