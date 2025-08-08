Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, y su esposa Diana Karina Barreras —también diputada, pero por el PT— son acusados de haber cometido un delito al recibir “cortesías” VIP del Club 51 para una fiesta VIP de la F1, considerado un espacio exclusivo para empresarios de alto perfil.

En específico, Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras son señalados de recibir una cortesía VIP para asistir a una fiesta con un precio aproximado de 170 mil pesos, lo que constituiría un delito.

“Ya lo aclaró el Club 51, dijo que fue una invitación que da a varias personalidades, son cortesía y esa fue la calidad en la que fui”, declaró el diputado morenista en entrevista con el periodista José Cárdenas para Radio Fórmula.

El articulo 7 de la ley de responsabilidades administrativas señala que las personas servidoras públicas deberán: “conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

Sergio Gutiérrez Luna responde a cortesía de Club 51 para fiesta VIP de la F1

Durante la entrevista, Sergio Gutiérrez Luna explicó que las cortesías no tienen valor, porque no se venden y no son comercializables.

El diputado de Morena sostuvo que las cortesías no son boletos y, por tanto, los pases que recibieron él y su esposa Diana Karina Barreras no son equivalentes a los que se ponen a la venta al público en general con valor de 170 mil pesos.

“Las cortesías no tienen valor porque no se venden, no son comercializables, no son boletos. Los boletos que están a la venta son para el público en general y estos (las cortesías) no se comercializan. Su valor es cero”, sostuvo.

Sobre los señalamientos contra Diana Karina Barreras, también conocida como “dato protegido” y a quien se le acusa de presumir sus lujos en sus redes sociales, negó que tenga un sombrero de 33 mil pesos y una blusa de más de 40 mil pesos. Y también rechazó que él tenga un reloj de edición conmemorativa con un valor de 800 mil pesos.

Gutiérrez Luna rechazó que ambos hayan usado un avión de la Fuerza Aérea para asistir a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Luego de que una investigación periodística lo relacionó con dos inmobiliarias, el legislador aclaró que Zutier la vendió 2018, transacción que según dijo quedó registrada ante notario y, a su vez, negó relación alguna con la inmobiliaria Barcarolle.

“No tengo ni idea de qué es esa inmobiliaria, nunca he sabido en mi vida de eso, ni conozco a nadie de ahí”, declaró el diputado morenista.

Argumentó que las acusaciones en su contra y contra su esposa Diana Karina Barreras se debe a que “hay personas que dicen mentiras por fama fácil” y lo atribuyó a una “campaña de la derecha”, al no tener una propuesta.

Club 51 confirma que regaló cortesía a Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras fiesta VIP de la F1

Tras los señalamientos contra Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, en su cuenta de X, el Club 51 informó que desde hace tres años cuenta con una suite en la F1 de la CDMX y que cada año se realiza un evento, una fiesta, para la que regalan cortesías a diferentes personalidades.

Al respecto, Club 51 confirmó que en la edición de 2024 le regaló dos cortesías al diputado Sergio Gutiérrez Luna.

"Club 51 ha contado por tres años una suite en la F1 de la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos dos cortesías al Diputado Sergio Gutiérrez Luna entre otros", indicó el Club 51 en su publicación de X.