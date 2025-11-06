Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reprobó el acoso que sufrió Claudia Sheinbaum y lo calificó de un hecho “muy vergonzoso”.

A través de un comentario publicado en sus redes sociales, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció para externar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum al enfrentar cualquier circunstancia.

“Querida presidenta Claudia Sheinbaum: en cualquier tiempo, enfrentando a buitres y a halcones, y en cualquier circunstancia, siempre contará con nosotros”. Beatriz Gutiérrez Müller

Claudia Sheinbaum y Beatriz Gutiérrez Müller recorren calles del Centro Histórico. (@Claudiashein)

Beatriz Gutiérrez reitera apoyo a Claudia Sheinbaum tras sufrir acoso

Beatriz Gutiérrez Müller reprobó el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum y externó su apoyo ante cualquier ataque que pueda recibir de a quien llamó “buitres y halcones”.

La doctora manifestó que lo ocurrido con la titular del Ejecutivo nacional es un “acto muy vergonzoso”, además de señalar que estos hechos representaron un “ultraje a su persona”.

Ante estos actos reprobables, Beatriz Gutiérrez Müller instó a Claudia Sheinbaum para que continúe con sus convicciones, así como con la fortaleza que la ha distinguido.

En este sentido, la exesposa de AMLO reiteró a la presidenta de México que no solo es ella quien apoya, sino también cuenta con el respaldo de millones de personas.

Asimismo, recordó que Sheinbaum es una mujer “valiosa, valiosísima”, remarcando su total rechazo al acoso que sufrió cuando salió a dar un recorrido público en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).