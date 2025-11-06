Adán Augusto López lanzó una sutil crítica contra AMLO y Claudia Sheinbaum, debido a que consideró que en el tema de la seguridad personal, ambos “tienen un estilo muy particular”.

“Como lo tuvo el presidente López Obrador y como lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tienen un estilo muy particular, son muy cercanos a la gente” Adán Augusto López

Adán Augusto López criticó a AMLO y Claudia Sheinbaum por su seguridad personal

El senador de Morena, Adán Augusto López, se pronunció sobre el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que tanto ella como AMLO “tienen un estilo muy particular”.

Abordado por medios de comunicación, el legislador federal de Morena indicó que es justo por ese “estilo” de cercanía con la ciudadanía que AMLO y Claudia Sheinbaum se habrían puesto en riesgo.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Pese a que no indicó que el “estilo muy particular” de ambos puede ser peligroso, Adán Augusto resaltó que la caminata de Claudia Sheinbaum no se trata de la primera salida de ese tipo que realiza.

Al matizar sus críticas sobre los hechos, el senador dijo que como ocurrió con AMLO, a la presidenta Claudia Sheinbaum le interesa mantener y hasta priorizar el constante contacto con las personas.

“A ustedes les consta que no es la primera salida que tiene, entonces hay que siempre priorizar eso, el contacto con la gente” Adán Augusto López

Adán Augusto López reconoce que la Ayundatía de la Presidencia no se encarga de la seguridad

Al criticar a AMLO y Claudia Sheinbaum por el “estilo muy particular” que tienen ambos en el tema de la seguridad personal, Adán Augusto López también desestimó a la llamada Ayundatía de la Presidencia.

Con respecto a ese asunto, Adán Augusto López recordó que la ausencia de un aparato de seguridad especializado en cuidar a los presidentes, se determinó desde el sexenio anterior.

“Eso no es de ahora, es desde la época del presidente López Obrador, desapareció el concepto ese de Estado Mayor y de cuerpos de seguridad y se creó la Ayudantía de la Presidencia” Adán Augusto López

Ante ello, advirtió que aun cuando se podría creer que Ayundatía de la Presidencia reemplazó en funciones al Estado Mayor Presidencial, lo cierto es que no cumple las mismas tareas de seguridad.

Así lo sentenció Adán Augusto López al indicar que la “Ayudantía cumple con una tarea específica que no es precisamente de proporcionar seguridad al titular o la titular del Poder Ejecutivo”.

El senador @adan_augusto aclara que el servicio de ayudantía de la Presidencia de la República “cumple con una tarea específica, que no es precisamente de proporcionar seguridad al titular o a la titular del Poder Ejecutivo”.



No quiso hablar del asesinato de Carlos Manzo.

¿Qué es la Ayundatía de la Presidencia? Esto se sabe

Cabe resaltar que la Oficina de la Presidencia ha explicado que la Ayundatía de la Presidencia que creó el ex presidente AMLO y mantiene Claudia Sheinbaum, se enfoca en estas tareas y no en la seguridad:

Acompañamiento logístico en viajes nacionales e internacionales

Coordinación de agenda personal y apoyo en actividades cotidianas del mandatario

Supervisión de accesos en eventos oficiales y reuniones privadas

Enlace directo con dependencias para garantizar la operación de actividades presidenciales

Asistencia protocolaria en ceremonias y actos de Estado

Resguardo de documentos y objetos personales durante traslados y sesiones