La alcaldesa de Tláhuac Berenice Hernández participó en la carrera de Barbie en CDMX (Ciudad de México) sin embargo, señalan que habría hecho trampa al hacer 10 kilómetros en media hora; esto se sabe.

La carrera de Barbie en CDMX tuvo lugar el 23 de noviembre, con un recorrido sobre Paseo de la Reforma, desde la Torre BBVA hasta Campo Marte, evento que compartió la alcaldesa en sus redes sociales.

Alcaldesa de Tláhuac habría hecho trampa en carrera de Barbie en CDMX (Carrera de Barbie | Captura de pantalla )

Exhiben a alcaldesa de Tláhuac por hacer trampa en carrera de Barbie en CDMX

El periodista Jorge García Orozco compartió en sus redes sociales el recorrido de Berenice Hernández, la alcaldesa de Tláhuac en la carrera de Barbie en CDMX, en la cual hizo 10 kilómetros en 30 minutos.

En la página de la carrera de Barbie en CDMX se observan los resultados por participantes con su tiempo por cada segmento del recorrido, los cuales aparecen en blanco en el caso de la alcaldesa de Tláhuac.

Excepto en el segmento de la meta, en donde aparece que su ritmo consiguió que la alcaldesa de Tláhuac hizo en media hora, como señala el certificado a nombre Berenice Hernández en categoría femenil.

De momento, la alcaldesa de Tláhuac no ha dado declaraciones sobre los señalamientos de trampa, ni explicado por qué aparece descalificada (dq) en la carrera de Barbie en CDMX.