La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que el salario mínimo al término de su sexenio incrementará para poder cubrir hasta 2.5 canastas básicas.

Claudia Sheinbaum resaltó que aunque ya se ha reducido la pobreza se seguirán realizando acciones de políticas públicas en favor de la población.

Así lo dijo desde el Estado de México, como parte de su gira de trabajo llamada la transformación avanza, en el marco de su Primer Informe de Gobierno.

“Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum inicia gira de trabajo por Primer Informe de Gobierno

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser una gira de trabajo para compartir los avances de su administración y dar a conocer el cumplimiento de sus compromisos en este mes de septiembre.

Este 14 de septiembre estuvo en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, Estado de México, donde dijo que además de avanzar en la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad social, aún hay retos importantes por obtener.

Uno de esos compromisos es erradicar la pobreza en todas las familias mexicanas y por eso dijo que se compromete a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas al término de su sexenio.

Claudia Sheinbaum presume logro de AMLO en pobreza

Uno de los principales logros que ha qué ha presumido son los 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza, ello como un reconocimiento a las medidas implementadas desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Claudia Sheinbaum dijo que México pasó a figurar de entre los países más desiguales en la región a tener el segundo lugar con menor disparidad económica en el continente americano.

México se encuentra únicamente por detrás de Canadá.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum dijo que se va a continuar con los principios de la Cuarta Transformación, como es “primero los pobres” y que los sectores históricamente marginados no solo se van a atender como un acto de justicia como sino para impulsar el desarrollo económico nacional.

También dijo que va a continuar con el principio de “austeridad republicana” y con el de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.