Claudia Sheinbaum atendió directamente los reclamos ciudadanos por el desabasto de medicamentos, durante su visita a Tenango de Doria, Hidalgo.

“Le pedí a Birmex que esta semana mande ese medicamento y los que falta que es un 20 por ciento, a todos los centros de salud y hospitales. Entonces tiene que salir una nueva visita de las rutas de la salud con los medicamentos que faltan esta semana a todo el estado de Hidalgo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Tras verificar la falta de fármacos para la presión arterial en el Centro de Salud, la presidenta de México instruyó a Birmex a enviar los insumos necesarios y aseguró que el problema será resuelto.

Aunque no pudo acudir al Hospital Regional Otomí Tepehua, anunció que Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS Bienestar, acudirá a la zona.

Además, confirmó el inicio de operaciones externas en el Hospital Regional del IMSS en Tula.

Birmex tendrá que enviar medicamentos a Tenango de Doria tras petición de Claudia Sheinbaum

El 25 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum visitó Tenango de Doria en Hidalgo y aunque el evento era por los damnificados por fuertes lluvias, ciudadanos exhibieron desabasto de medicamentos.

Ante ello, la presidenta de México, confirmó que sí acudió al Centro de Salud de Tenango de Doria tras escuchar que había medicamentos que no se les estaban entregando, verificando que era real.

Sin embargo, este hecho llevó a que la mandataria exhibiera en la mañanera del 27 de abril de 2026, que ya pidió a Birmex mandar el medicamento usado para la presión alta y otros que también faltan por surtir.

Por otra parte, argumentó que aunque el medicamento que se da para la presión alta está en desabasto, “hay otros que lo sustituyen” y es el que brinda, pero aún así Birmex tendrá que abastecer del fármaco que se requiere.

Asimismo, explicó que aunque ya no pudo asistir al Hospital Regional Otomi Tepehua donde también acusaron desabasto de medicamento y falta de doctores, será Alejandro Svarch Pérez quien acuda a atender el llamado.

Consulta externa en Hospital Regional del IMSS en Tula, Hidalgo inicia operaciones

La presidenta de México, confirmó que el desabasto de medicamentos en el Centro de Salud de Tenango de Doria está siendo atendido y sostuvo que hoy 27 de abril de 2026 el Hospital Regional del IMSS en Tula, Hidalgo inicia operaciones.

Explicando que no es un su totalidad, sino solamente la consulta externa, la mandataria compartió que esta clínica tendrá operaciones completas antes de que termine el 2026.