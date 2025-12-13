Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) habría fallado en adjudicar la compra de medicamentos para 2026, por lo que es posible que estas se asignen directamente.

De acuerdo con la información, Birmex no logró pactar ni el 50% de los contratos para la adquisición de suministros y medicamentos para 2026, que ya han sido declarados como “desiertos”.

Birmex sigue sin garantizar abasto de medicamentos (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Prevén adjudicaciones directas para compra de medicamentos en 2026 tras fallo de Birmex

La paraestatal Birmex tenía la obligación de organizar la licitación para adquirir medicinas, material de curación y auxiliares de diagnóstico para el sector salud, sin embargo, esto no ocurrió.

De los 2 mil 29 contratos que se concursaron, Birmex logró asignar poco más de mil, por lo que el 50.5% de las licitaciones quedaron sin adjudicación, lo que provocaría un desabasto para 2026.

Los reportes de Birmex indican que 140 de los suministros médicos no obtuvieron ninguna cotización, mientras que las licitaciones del resto fueron rechazadas por cuestiones técnicas o por su precio.

Según el reporte, entre los artículos y medicamentos que quedaron sin cubrir se encuentran los siguientes:

Ibuprofeno

Diclofenaco

Paracetamol inyectable

Fenobarbital

Inmunoglobulina humana

Agujas

Catéteres

Desinfectantes

Equipos para procedimientos urológicos

Anestesia

Para evitar el desabasto, es posible que se den las adjudicaciones directas como sucedió a principios de 2025 y es probable que IMSS, ISSSTE, Pemex y otros públicos compren suministros por su cuenta.