La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anuncia acuerdo entre Birmex y Moderna para producción de vacunas de ARNm en nuestro país.

Con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas, Claudia Sheinbaum firmó una importante colaboración con empresas farmacéuticas.

Confirma Sheinbaum acuerdo entre Birmex y Moderna para producción de vacunas de ARNm

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo entre la Secretaría de Salud y:

Moderna

Birmex

Liomont

La firma del acuerdo, para la producción de vacunas ARNm, se dio en el Palacio Nacional, donde la presidenta destacó la importancia de dicha colaboración.

“Hoy es un día muy importante para nuestro país. Estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero, ustedes la recordarán del Covid, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo. Con Moderna, con la empresa Liomont y con Birmex que es del Estado mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum expresó que el acuerdo con las farmacéuticas no solo implica la producción de vacunas para Covid-19.

Sheinbaum anuncia acuerdo entre Birmex y Moderna para producción de vacunas de ARNm (@Claudiashein / X)

“Sino también para otro tipos de vacunas”, además de que la presidenta de México explicó que habrá desarrollo de investigación científica.

La cual será en conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas.

Esto con la intención de “poder desarrollar otras vacunas que nos interesa en nuestro país”, puntualizó Claudia Sheinbaum.

La presidenta puso el ejemplo de la vacuna del dengue “o incluso la vacuna contra el cáncer”.

De acuerdo con Sheinbaum, se desarrollarán diferentes investigaciones en México.

El objetivo es que nuestro país sea “realmente una potencia científica”, gracias a la investigación y producción de vacunas.

Sheinbaum anuncia acuerdo entre Birmex y Moderna para producción de vacunas de ARNm (@Claudiashein / X)







