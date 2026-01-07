Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) plantea alcanzar mejoras en logística para enfrentar el desabasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud (MMCIS).

Aunque Birmex adelantó que las mejoras de la distribución beneficiarían al sector público, reconoció que se han identificado varias problemáticas en la cadena de suministro.

Birmex apuesta por mejorar mecanismos para tener mejores precios y estándares de calidad

A fin de enfrentar el desabasto de medicamentos, Birmex buscará consolidar un sistema logístico integral de distribución nacional que garantice la entrega de insumos y material de la salud.

Medicamentos (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

En primer lugar, plantea optimizar la red de distribución y la operación del servicio ‘último kilómetro’, mediante el cual se entregan medicamentos, material de curación e insumos de salud hasta las unidades médicas.

Además, plantea mejorar los mecanismos de adquisición consolidados de medicamentos, priorizando la eficacia y la transparencia para asegurar mejores precios y estándares de calidad.

De acuerdo con lo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los lineamientos del Programa Institucional de Birmex reconocen que el sector salud enfrenta dificultades asociadas a la cadena de suministro.

La situación, señala Birmex, ha generado desabasto en insumos médicos estratégicos, siendo el caso de los siguientes:

Medicamentos esenciales

Vacunas

Material de curación

Equipos de diagnóstico clave