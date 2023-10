Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, recordó que ex presidentes del PRI y el PAN no querían aumentar el salario mínimo, a diferencia de la Cuarta Transformación.

A través de un video, la ganadora de la encuesta de Morena recordó que con la Cuarta Transformación el salario mínimo aumentó y deberá seguir aumentando.

Pero también, Claudia Sheinbaum demostró con gráficas cómo en los últimos 36 años, durante los gobiernos del PRI y el PAN, el salario mínimo disminuyó y se mantuvo constante sin ningún aumento.

Las aseveraciones anteriores se dan en el marco de su gira por el país rumbo a las elecciones 2024, luego de que los resultados de la encuesta de Morena la definieran como la candidata presidencial.

Sin embargo, la ex corcholata Marcelo Ebrard no estuvo de acuerdo con el proceso, por lo que impugnó el resultado y pidió que se repitiera el procedimiento; situación no resuelta a su favor.

A pesar de ello, el INE ya estableció el número de debates que deberán enfrentar todos los candidatos a la presidencia, entre ellos Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Mientras que Morena también arrancó el proceso para las 9 gubernaturas que se renovarán en las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum será protegida por la Sedena (Cuartoscuro / Mireya Novo)

Claudia Sheinbaum exhibe a ex presidentes del PRI y el PAN por no aumentar el salario mínimo

La ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que desde 1989, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hasta el 2018 con Enrique Peña Nieto, ambos del PRI, el salario mínimo no se vio beneficiado.

Ya que expuso que con Salinas de Gortari y Enrique Zedillo, el salario mínimo disminuyó considerablemente y con Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, éste se mantuvo constante en términos reales , sin ajustarse a la inflación.

“Los que gobernaban antes decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y se iban a espantar las inversiones; se dedicaron a decirle al mundo que se invirtiera en México porque aquí había mano de obra barata”. Claudia Sheinbaum

Sobre lo anterior, Claudia Sheinbaum reprobó que los priístas y panistas se dedicaran a enaltecer ante el mundo los salarios bajos en el país; situación que dijo “no es amor a México”.

“En vez de hablar de los trabajadores que somos, de nuestra grandeza natural y cultural, hablaban de salarios bajos. Eso no es querer a México”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum demuestra tendencia del salario mínimo con presidentes del PRI y PAN (Captada de video)

Claudia Sheinbaum resalta incremento del salario mínimo en 88% con el gobierno de AMLO

En contraste, Claudia Sheinbaum resaltó que en 2019, ya con AMLO como presidente, el salario mínimo comenzó a incrementar.

De manera que en 2023, el salario mínimo tuvo un aumento del 88 por ciento más en términos reales en comparación de 2018, ya que actualmente es de 207.40 pesos.

Mientras que en la frontera norte, el salario mínimo creció en 184 por ciento, pues hoy en día equivale a 312.41 pesos diarios.

Claudia Sheinbaum también destacó que con este incremento se benefició a la población, disminuyó la pobreza, se recibió mayor inversión extranjera y no hubo inflación.

Aclaró que la inflación registrada en el último año fue a nivel mundial y no sólo en México, y fue a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“La Cuarta Transformación significa siempre mejores salarios y un México con grandeza y prosperidad compartida”, finalizó Claudia Sheinbaum.

Con la 4T ha subido el salario mínimo después de 36 años y debe seguir subiendo. Aquí explico. pic.twitter.com/hDHg07Wz7N — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 4, 2023

¿Cómo va Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia?

Claudia Sheinbaum es la candidata a la presidencia con mayor ventaja para las elecciones 2024.

Con base en la encuesta MetricsMx publicada en SDPnoticias, al pasado 10 de septiembre Claudia Sheinbaum acumulaba una preferencia del 58.2 por ciento; 35 puntos más que Xóchitl Gálvez.