El excanciller Marcelo Ebrard insistió que no busca un escaño en el Senado tras perder la encuesta de Morena para ser elegido como su candidato presidencial para las elecciones de 2024.

Desde la capital de Tlaxcala, Marcelo Ebrard reiteró su petición de que se reponga todo el proceso de Morena para la selección de su candidato presidencial, pues aseguró que no busca ser senador ni otro cargo.

Ebrard Casaubón quedó en segundo lugar de la encuesta de Morena, detrás de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la virtual candidata presidencial de Morena para las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard insiste en comparar a Morena con el viejo PRI

Rodeado de una multitud en las “Escalinatas de los Héroes”, Marcelo Ebrard insistió en comparar las prácticas de Morena con las del viejo PRI, del que formó parte de 1977 a 1995.

El que fuera encargado de las relaciones diplomáticas de México en el extranjero de 2018 a junio de 2023 sostuvo que no quiere para México malas prácticas políticas y que “de una buena vez” desaparezcan del ambiente político del país.

“Lo que estamos demandando y por lo que estamos luchando está íntimamente vinculado el camino de México, porque no queremos esas prácticas en México. No las aceptamos. Queremos que de una buena vez, que desaparezcan del ambiente político mexicano. Que no las volvamos a ver” Marcelo Ebrard

Indicó que para lograr su objetivo, junto con sus simpatizantes y políticos afines acordaron organizarse políticamente.

“Que no nos hablen de unidad a toda costa, es lo que usaba el PRI antiguo”

El excanciller criticó que al interior de Morena se hable de preservar la unidad a toda costa, pues señaló que ese era el mismo discurso que se usaba en lo que denominó “el PRI antiguo”.

“Claro que es importante mantener la unidad. Si nosotros no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos aquí hoy esperando la respuesta de Morena, estaríamos fuera haciendo campaña, pero no vamos a aceptar que la propuesta sea guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca. Jamás voy a hacer eso, porque los traiciono a ustedes”, acotó.