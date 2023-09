La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, lanzó una advertencia a los chapulines de los partidos de oposición PRI y PAN.

En un encuentro, la ganadora de la encuesta de Morena rumbo a las elecciones 2024, compartió que en el partido “nos reservamos el derecho de admisión”, con respecto a perfiles del PRIAN que han hecho mucho daño a México.

Su mención se da en medio de los recorridos que realiza por todo México, tras ser elegida como la ganadora de la encuesta de Morena y candidata presidencial del partido en las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard reitera que no quiere ser senador; insiste en compración del PRI con Morena

Ello pese a que Marcelo Ebrard impugnó su victoria por presuntas irregularidades en el proceso interno, recurso que no ha tenido resolución alguna.

Claudia Sheinbaum señaló que en Morena existe derecho de admisión para las personas que han hecho mucho daño a México y que, a pesar de estar arrepentidas, no pueden estar en el movimiento.

“Por supuesto que se invita a participar también con derecho de admisión porque hay personas que han hecho demasiado daño al pueblo de México y que no necesariamente, aun con todo el arrepentimiento, pueden ser parte del movimiento”

No obstante, señaló que existen algunos perfiles de militantes o ex militantes de partidos políticos que, de buena voluntad y sin aspiraciones a un cargo, quieren formar parte de la 4T.

A ellos, señaló Claudia Sheinbaum, se les contempla dentro de Morena, pues de no hacerlo el movimiento se quedaría “pequeñito” y se trata de construir una amplia mayoría con un proyecto y principios claros.

Asimismo, Claudia Sheinbaum indicó que algunos de los personajes que quieren cambiarse de otro partido político a Morena lo hacen porque ya no se sienten identificados con sus ideas o dirigentes.

Ante ello, la candidata presidencial de Morena ejemplificó el caso de un priista que no este de acuerdo con la dirigencia de Alejandro Moreno, un personaje corrupto que se adueño del partido, dijo.

Además, también destacó que la alianza con el PAN es una de las situaciones que podrían marcar la salida de los priistas, pues históricamente representan ideas de luchas diferentes.

“Tú imagínate a un priista que ve a Alito o sea como presidente de su partido, un personaje relacionado con la corrupción y segundo que además se adueño de su partido político y que no da espacio para nada, y que además se alió con el PAN que históricamente no había tenido nada que ver con lo que fue el presidente del PRI”

Claudia Sheinbaum señaló que si bien pueden ingresar al partido ex militantes del PRIAN, todo aquel que decida sumarse a Morena también deberá cumplir los siguientes requisitos:

Además, dijo que quienes deseen ser candidatos a algún puesto también deberán aceptar el someterse a encuestas de elección, ello con pleno conocimiento de que el pueblo es quien decide y si alguien tiene “muy mala reputación” no ganará dicho sondeo.

“Entonces dice yo quiero participar en el movimiento y le decimos, puedes participar nada más que hay condiciones, cuáles son las condiciones, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo de México.

Cual es la otra condición para participar por un cargo, encuestas y si tienes muy mala reputación no vas a ganar las encuestas, entonces de esa manera estamos abriendo”

Claudia Sheinbaum