Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, reaccionó al supuesto plagio de Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, con un duro mensaje.

En días pasados salió a la luz un supuesto plagio en su trabajo de titulación de Xóchitl Gálvez, quien se licenció en Ingeniería en Computación por la UNAM mediante un reporte de experiencia profesional.

Ante ello, la UNAM anunció que investigará el supuesto plagio de Xóchitl Gálvez, mientras que el tema ha dado mucho de qué hablar al recordar también el caso de Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN.

Cabe mencionar que apenas Xóchitl Gálvez se vio envuelta en otra polémica porque Morena acusa que la casa que habita es ilegal al no contar con los permisos de Uso y Ocupación; cosa que desmintió la panista.

“Nosotros no plagiamos”: Claudia Sheinbaum responde a plagio de Xóchitl Gálvez

En ese contexto, Claudia Sheinbaum se pronunció este 21 de septiembre por el plagio de Xóchitl Gálvez desde su gira por Chiapas.

Al respecto, la ex jefa de Gobierno de la CDMX y coordinadora nacional de Defensa de la Transformación, lanzó un duro mensaje al decir que en el movimiento “tampoco plagiamos”.

La candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que tiene principios y causas en su corazón, por lo que aseguró que en la Cuarta Transformación no se miente, no se plagia , no se roba ni se traicionará al pueblo.

“De mí, compañeros y compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México” Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez habría plagiado el 22% de su trabajo de titulación

La candidata Xóchitl Gálvez confirmó que cometió un error por plagio en su trabajo de titulación al no citar la información que recopiló.

“Sí la pendejié porque debí haber puesto de dónde era (la información)”, dijo la todavía senadora por el PAN.

Sin embargo, el representante de Morena ante el INE en CDMX, Gustavo García Arias, presentó los resultados de un programa que evaluó el reporte de experiencia profesional de Xóchitl Gálvez.

Según el programa Ithenticate de Turnitin, Xóchitl Gálvez plagió el 22 por ciento del contenido de su trabajo de titulación que comprende 60 párrafos, por al menos 15 fuentes no citadas.

Revisé el informe profesional de @XochitlGalvez en la plataforma Ithenticate de @Turnitin



Estos son los resultados:



Texto: 19,931 palabras

Porcentaje del texto atribuible a otras fuentes: 22%



Comparto las 15 fuentes más relevantes que encontré.



(Abro hilo) pic.twitter.com/lPsUH1bhZR — Gustavo García Arias (Gush) (@GustavoGarciaMH) September 21, 2023

¿Cómo van Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia?

La encuesta MetricsMx del 10 de septiembre, publicada en SDPnoticias, posiciona a Claudia Sheinbaum como la candidata a la presidencia preferida.

Con 58.2 por ciento de las preferencias, Claudia Sheinbaum lidera la lista de posibles candidatos, seguida por Xóchitl Gálvez, quien apenas obtuvo el 23.3 por ciento.