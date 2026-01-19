La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se han realizado sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, luego de que la FAA emitiera una alerta aérea por 60 días.

“Nos tardamos en el comunicado hasta no tener la certeza, en efecto, de que no había ningún sobrevuelo sobre territorio mexicano” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Señaló que las acciones se llevaron a cabo únicamente en aguas internacionales y que la SICT confirmó la información tras verificarla con la Sedena y la Cancillería.

Sobrevuelos no fueron en México sino en Aguas Internacionales: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, desde el momento en el que se hizo público el comunicado de la FAA, se inició con la comunicación para saber “exactamente lo que se estaba planteando”.

Asimismo, resaltó que las investigaciones estuvieron a cargo de:

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Esto toda vez que la última es quien tiene que autorizar la entrada de cualquier aeronave en territorio nacional.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, en cuanto se tuvo la certeza por escrito de que no había sobrevuelos en México, la SICT comunicó que no se trataba de actividades en territorio nacional.

“En el momento en el que tuvimos la certeza, entonces se emitió el comunicado, que no era ningún sobrevuelo sobre territorio nacional…estaban en aguas internacionales” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, reiteró que se trató de acciones que se realizaron siempre dentro del espacio aéreo de aguas internacionales.

Estados Unidos no avisó de sobrevuelos en aguas internacionales

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que la FAA y Estados Unidos no emitieron la alerta sobre los sobrevuelos a México ni a ningún otro país.

“A ningún país se le había avisado, no solo a México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Es decir, el gobierno se enteró al momento de la publicación de la alerta; sin embargo hubo la certeza, primero telefónica, de que no había aeronaves estadounidense sobre territorio mexicano.