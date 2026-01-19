El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, aclaró que las alertas aéreas de Estados Unidos no se limita a México, sino que aplican para 23 países.

José Alfredo Covarrubias, del Sindicato Nacional de Controladores, señaló que la lista de alertas de Estados Unidos se ha ido ampliando desde hace años y no solo se limita a México.

Vuelos en México seguros, aclara SICT tras alerta aérea de Estados Unidos (Especial)

Estados Unidos emitió alertas aéreas a 23 países y no solo a México, aclara Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo

En entrevista López-Dóriga, José Alfredo Covarrubias aclaró que la reciente alerta aérea que emitió Estados Unidos aplica para todos los operadores que circulen por la zona y no solo para los estadounidenses.

Sin embargo, esta no sería la única alerta aérea que Estados Unidos ha emitido en los últimos años, pues hasta ahora suman alrededor de 23 países en el mundo y estos son:

México Guatemala Belice El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Ecuador Venezuela Irán Irak Siria Yemen Afganistán Pakistán Israel Líbano Rusia Ucrania Azerbaiyán Libia

Cabe mencionar que no todas las alertas son iguales, algunas son preventivas, otras restricciones parciales y algunas prohibiciones, en el caso de México, la alerta aérea es para la prevención.

Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo modifica rutas ante alertas aéreas de Estados Unidos

José Alfredo Covarrubias señaló que tras la alerta aérea que emitió Estados Unidos, el Sindicato Nacional de Controladores ha modificado las rutas para que los pilotos tengan opciones de vuelo.

Durante la entrevista, José Alfredo Covarrubias aclaró que cambiar la ruta de vuelo es decisión del piloto, pues la alerta solo es preventiva, pero dijo que “nadie en su sano juicio” volaría por una zona que no es totalmente segura.