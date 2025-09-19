La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió a Carlos Loret de Mola luego de que aceptara que compartió una noticia falsa, así como la decisión de retirar dicha información de sus plataformas.

Desde su mañanera de hoy 19 de septiembre, Claudia Sheinbaum aseveró que “él mismo reconoce” que compartió información falsa en su noticiero.

Esto luego de que el periodista Carlos Loret de Mola señalara en su noticiero el “lamentable error” que cometió en su programa de Latinus sobre el caso de huachicol fiscal.

Claudia Sheinbaum señala que es Carlos Loret de Mola quien comparte noticias falsas

La presidenta señaló a Carlos Loret de Mola como uno de los periodistas que realiza propaganda política contra su gobierno con la difusión de noticias falsas.

Sin embargo, resaltó que en esta ocasión tuvo que reconocer que la información que presentó en su noticiero relacionada con el caso de huachicol fiscal era falsa.

Esto en relación a los nombres, cargos y fechas publicados en Latinus sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) del caso del contrabando de combustible.

"Se cayeron tanto diciendo, es falso que tuvieron que reconocer que en efecto era falso, ¿no?, pero él sale ayer diciendo, ‘No, la presidenta está diciendo cosas que no son´. Pues si él mismo lo reconoce, ¿cómo voy a ser yo la que diga que no (es verdad) es si él lo reconoce?" Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó cuando compartió un video de un supuesto enfrentamiento entre La Mayiza y La Chapiza en Sinaloa que resultó ser un evento ocurrido en Yemen, por el que también se disculpó el periodista.

Carlos Loret de Mola se disculpa por información falsa en caso de huachicol fiscal

La noche del 17 de septiembre Carlos Loret de Mola ofreció una disculpa pública desde su noticiero en Latinus por publicar información falsa sobre el caso de huachicol fiscal.

Loret de Mola resaltó que se tuvo que retirar la información presentada ya que estaba equivocada.

Asimismo, reiteró que no promovería el esparcimiento de “una información que no es correcta”.