Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, cuestionó a Latinus por la filtración de uno de los expedientes de la FGR sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena.

Fue durante una entrevista en la Cámara de Senadores realizada este 24 de septiembre, que el legislador confrontó a un reportero de Latinus que lo cuestionaba sobre el caso.

Ante la insistencia del periodista que le preguntó sobre su aparición en dicho expediente de la FGR, Adán Augusto López reviró al cuestionarlo por la filtración que dijo, es una “falta” legal.

Adán Augusto López Hernández (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Adán Augusto López confrontó a Latinus por filtración de expediente de Hernán Bermúdez Requena

El martes 23 de septiembre, el portal Latinus, filtró la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo en contra de Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el reporte, en la orden que forma parte del expediente del líder de “La Barredora”, aparece el nombre de senador y ex gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López.

Por la filtración en la que se indica que Adán Augusto López invitó a Hernán Bermúdez Requena a su campaña por la gubernatura, el senador cuestionó y confrontó a un reportero de Latinus.

Lo anterior debido a que durante una entrevista en la Cámara de Senadores, el legislador morenista dijo que por ser un proceso judicial abierto, nadie sabe qué contiene el expediente del caso.

Sin embargo, el periodista de Latinus que participó en el “chacaleo” le indicó que parte del expediente ya es público, ante lo cual Adán Augusto López advirtió que la filtración es una falta.

Así lo sentenció el coordinador de los senadores de Morena, al resaltar que la difusión pública del contenido de un expediente en pleno desarrollo, va en contra de lo establecido en la ley.

“Tengo el respaldo de muchos, de millones de mexicanos”.



El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reiteró que está dispuesto a declarar en el caso del líder de La Barredora, Hernán Bermúdez.



🎥@Radio_Formula Sara Pablo



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/1qA8ROwPJB — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 24, 2025

¿La filtración de un expediente es ilegal? Esto dice la ley

Durante la entrevista que ofreció sobre el tema de Hernán Bermúdez Requena, el senador Adán Augusto López advirtió que filtrar expedientes judiciales en desarrollo se trata de una falta.

Al confrontar y cuestionar a Latinus por revelar la orden de aprehensión que la FGR obtuvo contra Hernán Bermúdez Requena, el senador resaltó que por ley, las carpetas deben ser secretas.

Los dichos de Adán Augusto López se basan en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que sí se establece que las filtraciones violan el principio de confidencialidad.

Además, en el artículo 225 del Código Penal Federal se tipifica como delito la violación de secretos por parte de funcionarios y puede derivar en sanciones si se demuestra filtración dolosa o negligente.

A pesar de ello, de momento no existe ninguna investigación por la filtración, mientras que Adán Augusto López no informó que buscará algún tipo de denuncia por los hechos.