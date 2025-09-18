Uno de los marinos que han sido acusados de estar involucrados en la red de huachicol fiscal, el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, solicitó un amparo con el fin de evitar ser detenido.

De acuerdo con reportes, el integrante de la Secretaría de Marina (Semar) recurrió al mecanismo de defensa legal en medio de las acusaciones por la red de corrupción que operaba en Tamaulipas.

Ante las acciones que encabeza Omar García Harfuch y en busca de evitar su detención por los señalamientos de su presunta implicación en la red de huachicol fiscal, el marino Salvador Camargo Vivero pidió el amparo.

Decomiso ligado a huachicol fiscal (Redes sociales)

Marino Salvador Camargo Vivero pide amparo por las acusaciones de huachicol fiscal

El vicealmirante de la Marina, Salvador Camargo Vivero, promovió un amparo desde el 8 de septiembre, luego de que se reveló que existiría una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en la red de huachicol fiscal.

La solicitud de protección que busca evitar su detención, fue presentada ante juzgados federales en materia penal, con el argumento de que se vulneran sus derechos por los señalamientos que circulan en medios.

De la misma forma, en la solicitud de amparo la representación legal del Marino Salvador Camargo Vivero denunció que no ha recibido ningún citatorio, notificación vinculación formal a juicio.

Además, los abogados señalaron que los hechos sobre su presunta participación en el ingreso, almacenamiento y venta de combustible robado, corresponden a temas aduaneros que están fuera de su competencia.

Lo anterior debido a que se asevera que en su cargo como director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, el vicealmirante no tuvo responsabilidades en la importación de mercancías.

Marino Salvador Camargo Vivero dice temer por su vida ante señalamientos de huachicol fiscal

En la solicitud de amparo que presentó en busca de evitar su detención ante la supuesta orden de aprehensión en su contra, el marino Salvador Camargo Vivero también alegó temer por su integridad.

Sobre ello, se reporta que ante la inexistencia de una notificación sobre una orden de captura en su contra, el vicealmirante asegura que se enteró de los señalamientos en su contra gracias a un familiar que le contó de lo que circula en medios.

En ese sentido, el marino Salvador Camargo Vivero dijo en su solicitud de amparo que teme por su libertad, integridad y seguridad familiar, hechos por los que pidió que se le otorgue la protección judicial necesaria.

No obstante, de acuerdo con el diario El Universal, el juez Sexto de Distrito negó la suspensión de plano, debido a que determinó que los actos reclamados por el vicealmirante son futuros e inciertos y pidió aclaraciones sobre la demanda.