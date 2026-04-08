Julio Scherer Pareyón, hijo de Julio Scherer Ibarra, calificó de “vulgar y servil” la crítica de un periodista hacia su padre durante la conferencia de Claudia Sheinbaum.

“No fue una pregunta: fue una maniobra. Vulgar, servil, distante del periodismo” Julio Scherer Pareyón, hijo de Julio Scherer Ibarra

A decir del diputado federal por el Partido Verde, los comentarios del periodista, a quien llamó “personero” de Jesús Cuevas, confirmarían que su padre fue víctima de una campaña de intrigas.

“Vulgar y servil”: estalla crítica por comentario sobre Sheinbaum y Scherer (captura de pantalla)

Hijo de Julio Scherer Ibarra acusa campaña de intrigas contra su padre

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de Julio Scherer Ibarra y ordenó investigar los contratos señalados por los cuestionamientos de un periodista.

“Que se investigue todo lo que tenga que investigarse; nosotros no vamos a encubrir a nadie (en referencia a Julio Scherer García)” Presidenta Claudia Sheinbaum

Los comentarios fueron criticados por Julio Scherer Pareyón debido a que los señalamientos coincidieron con el aniversario del nacimiento de Julio Scherer García, lo que Pareyón subrayó como un elemento simbólico en su crítica.

Además, en su mensaje, el diputado acusó que la intervención realizada durante la mañanera no fue una pregunta genuina, sino una maniobra diseñada para alimentar una campaña de intrigas contra su padre, Julio Scherer Ibarra.

Sheinbaum niega influencia de Scherer en su gobierno (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Claudia Sheinbaum se deslindó de Julio Scherer Ibarra

En la mañanera, un reportero comentó que un despacho de abogados, relacionado con Julio Scherer Ibarra supuestamente ofreció servicios de gestoría a una empresa que provee vehículos pesados a la Sedena.

Según dijo, la empresa supuestamente prometió agilizar los trámites para la asignación de contratos; se habló también de un supuesto conflicto entre particulares, donde se habrían retirado millones de pesos.

En ese contexto, el reportero cuestionó a la presidenta de si el exconsejero jurídico mantiene influencia en el actual gobierno o en el Poder Judicial, lo que fue negado rotundamente por Claudia Sheinbaum.