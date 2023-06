Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que está a favor del nombramiento de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación.

Y no solo eso, sino que se siente orgullosa de que una mujer, sobre todo joven, ocupe un puesto de tal magnitud, ya que demuestra que México es un país que se está transformando .

Así lo dejó saber durante una asamblea informativa realizada en el estado de Hidalgo, evento que forma parte de su campaña y de la contienda interna de Morena.

Gerardo Fernández Noroña arranca su campaña en Morena con epic fail: “Ya valió madre, ya me voy” (VIDEO)

Siendo uno de los lineamientos para los posibles candidatos del partido guinda, tener acercamientos efectivos con la población.

“La atacan por ser mujer y estar joven” exclamó la corcholata de Morena mientras defendía a Luisa María Alcalde.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que su participación entre los demás presidenciables rumbo a las elecciones 2024, también es prueba de que la toma de decisiones del país ya está integrando voces femeninas .

Este martes 20 de marzo, un día después de que las campañas de las corcholatas de Morena dieran inicio, Claudia Sheinbaum alzó la voz en defensa de Luisa María Alcalde .

Esto luego de que la nueva secretaria de Gobernación se convirtiera en objeto de críticas tras ser designada a este cargo a sus 35 años.

Y es que Claudia Sheinbaum considera que la respuesta negativa y los ataques ante este nombramiento devienen de que Luisa María Alcalde “es mujer y está joven”.

“Miren el día de ayer nombraron a Luisa María Alcalde secretaria de Gobernación […] pero ya empezaron a criticarla por ser mujer y por ser joven. No, las mujeres ya no estamos en aquella época de ‘calladita te ves más bonita’, ya no, ya participamos en la vida pública, ya participamos como ingenieras, como abogadas, en distintos ámbitos de la sociedad”

Claudia Sheinbaum