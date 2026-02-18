La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó parte de su vida laboral antes de dedicarse a la política, luego de presentar una reforma que busca eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de alto nivel.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 18 de febrero, la mandataria compartió que trabajó como recepcionista, repartidora de volantes e incluso en proyectos académicos, antes de iniciar su carrera política.

El mensaje surgió en el contexto del anuncio de la iniciativa que propone poner un tope a las pensiones de exservidores públicos de confianza.

Reforma contra pensiones millonarias: ¿qué propone?

La reforma presentada por la presidenta plantea que los exfuncionarios de altos mandos no puedan recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal.

En términos prácticos, esto significaría un tope aproximado de 70 mil pesos mensuales, en caso de que la iniciativa sea aprobada.

La propuesta busca eliminar los llamados “privilegios” en distintas instituciones federales y ajustar los montos a criterios de austeridad.

Sheinbaum recuerda que trabajó repartiendo volantes en un semáforo

Al abordar el tema de las pensiones, la presidenta recordó que antes de dedicarse a la política tuvo diversos empleos mientras estudiaba.

Entre ellos, mencionó que trabajó repartiendo volantes para un restaurante en un semáforo, experiencia que evocó con humor, aunque sin precisar cuánto tiempo desempeñó esa labor.

“Trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También explicó que posteriormente colaboró en el desarrollo de contenidos de matemática educativa en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y más tarde fue ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias.

“Después trabajé en matemática educativa ahí en el Poli ayudando a hacer contenidos. Ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, estamos hablando por ahí del 84, 85”, añadió.

La pensión que recibiría Sheinbaum al dejar la presidencia

En el mismo contexto, la presidenta también habló sobre la pensión que le correspondería al concluir su mandato.

Señaló que, por su antigüedad como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), podría recibir una jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con sus estimaciones, el monto máximo sería cercano a 30 mil pesos mensuales.