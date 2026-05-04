Claudia Sheinbaum reveló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se jubiló con cerca de 28 mil pesos mensuales, cifra que ejemplifica el nuevo marco legal que limita las pensiones de altos funcionarios.

“El presidente López Obrador se jubiló creo que con cerca de 28 mil pesos, eso recibe todos los meses” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México explicó en su conferencia del 4 de mayo, que, si decide retirarse en 2030, su pensión rondaría los 30 mil pesos, equivalente a la mitad del salario presidencial vigente.

Con esta reforma, el gobierno busca reducir privilegios históricos y fomentar la equidad administrativa en el sistema de jubilaciones.

Sheinbaum informó que AMLO se jubiló con 28 mil pesos mensuales

Al ser cuestionada sobre el nuevo marco legal que establece un tope máximo para las pensiones de altos funcionarios, Claudia Sheinbaum reveló la cantidad con la que AMLO se jubiló.

Claudia Sheinbaum mencionó que AMLO se jubiló con cerca de 28 mil pesos mensuales, que es lo que recibe actualmente.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras la entrada en vigor de la reforma contra las pensiones altas que alcanzaban hasta un millón de pesos mensuales se han reducido a un promedio de 70 mil pesos.

Esta nueva normativa establece que ningún funcionario puede recibir una pensión superior a la mitad del salario de la presidenta.

Cabe señalar que con esta medida, el gobierno pretende fomentar la equidad administrativa y reducir las brechas salariales históricas en las instituciones del Estado mexicano.

Sheinbaum recibirá una pensión máxima de 30 mil pesos mensuales si se jubila en 2030

Durante su conversación Claudia Sheinbaum destacó que ahora el tope máximo a la que podrán aspirar las personas al jubilarse es equivalente a la mitad del salario presidencial vigente.

Claudia Sheinbaum explicó que estima que su futura jubilación estaría en un máximo de 30 mil pesos mensuales bajo el sistema del ISSSTE.

“Le estoy pidiendo a un compañero que me haga el cálculo, pero voy a recibir pues alrededor de treinta mil pesos, como maximísimo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esta cifra surge de sus años de trayectoria como académica universitaria y servidora pública, situándose en un nivel similar al retiro del exmandatario López Obrador.