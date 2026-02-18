Claudia Sheinbaum recordó sus empleos previos a la política tras presentar una reforma que busca eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de alto nivel.

La presidenta de México compartió que trabajó como recepcionista, repartidora de volantes y colaboradora académica en el IPN y la UNAM.

La iniciativa de reforma plantea que las pensiones no superen el 50% del salario presidencial, alrededor de 70 mil pesos mensuales, lo que permitiría ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos para programas sociales.

Claudia Sheinbaum espera disfrutar de una pensión de 30 mil pesos mensuales

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, indicó en la mañanera del 18 de febrero que una vez que deje su cargo, y siempre y cuando no regrese a dar clases, disfrutará de su pensión.

Al igual que millones de mexicanos, la mandataria hará valer su derecho, recurrirá a la pensión que le otorgará el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con sus cálculos, recibirá cerca de 30 mil pesos mensuales.

“Si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica que tenga ISSSTE, me jubilaré con el monto de mi actividad. Me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance 30 mil pesos mensuales que, comparados con muchos mexicanos y mexicanas, es una pensión muy digna” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Trayectoria laboral de Claudia Sheinbaum

Previo a convertirse en la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum trabajó como repartidora de volantes.

Así como se desempeñó en distintos puestos que en un futuro le ayudarán a alcanzar una pensión digna, la propia informó sobre su trayectoria laboral:

Fungió como recepcionista en un consultorio médico

Repartió volantes en un semáforo para un restaurante

Fue ayudante de un profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM

Se desenvolvió como Matemática educativa en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Claudia Sheinbaum busca eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios

El recuento surgió luego de que Claudia Sheinbaum informara haber enviado al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional.

La cual busca eliminar las pensiones exorbitantes de extrabajadores de entidades públicas, de confianza e incluso del gobierno.

Y es que varios de ellos reciben de pensión hasta un millón de pesos mensuales.

Por lo que de aprobarse su iniciativa, el gobierno de México se ahorrará cerca de 5 mil millones de pesos, dinero que podría incorporarse a programas de bienestar.