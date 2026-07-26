La Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará un pago extraordinario de 2 mil 160 pesos en una sola exhibición a un grupo de maestros y trabajadores del sector educativo antes del regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.

Este estímulo económico tiene como objetivo reconocer la labor del personal docente y fortalecer sus ingresos previo a las jornadas de organización escolar y al inicio del nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, el apoyo no será para todos los trabajadores de la SEP, ya que únicamente beneficiará al personal de determinadas instituciones educativas.

SEP ciclo escolar 2026-2027 (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Cuándo depositará la SEP el pago extraordinario de $2,160?

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pago de la SEP a maestros está programado para realizarse durante la quincena 16 de 2026, mediante un depósito directo a la nómina institucional.

Fecha de depósito: durante la segunda quincena de agosto de 2026, conforme al calendario de pagos correspondiente

Modalidad: depósito en una sola exhibición

Además, este apoyo está exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que los beneficiarios recibirán los 2 mil 160 pesos íntegros en su cuenta bancaria.

¿Quiénes recibirán el bono extraordinario de la SEP?

A diferencia de otros apoyos de la SEP, este pago extraordinario no será universal para todo el personal de educación básica, sino que está dirigido a trabajadores de instituciones dedicadas a la formación y actualización del magisterio.

Los beneficiarios son:

Escuelas Normales: docentes, personal administrativo y de apoyo que participan en la formación de futuros maestros

Centros de Actualización del Magisterio (CAM): personal encargado de la capacitación permanente de docentes en servicio

Universidad Pedagógica Nacional (UPN): trabajadores académicos, técnicos, administrativos y personal manual de las distintas unidades de la institución

Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón (Captura de pantalla)

¿El pago extraordinario de la SEP aplica para estudiantes o padres de familia?

La SEP aclaró que este depósito está dirigido exclusivamente al personal del sector educativo, incluidos docentes, trabajadores administrativos, técnicos y personal de apoyo de las instituciones beneficiadas.

Si eres madre, padre de familia o tutor y buscas apoyos económicos para el regreso a clases, deberás consultar los programas estatales destinados a útiles escolares, uniformes o becas, así como la Beca Benito Juárez, según corresponda.

¿Cómo saber si recibirás el pago extraordinario de 2 mil 160 pesos?

Si trabajas en alguna de las instituciones contempladas, puedes verificar si eres beneficiario siguiendo estas recomendaciones: