Claudia Sheinbaum celebra que Diario de una transición histórica ya es primer lugar en ventas en Amazon

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México celebra que Diario de una transición histórica ya es primer lugar en ventas en Amazon.

El pasado 16 de octubre el libro de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum “Diario de una transición histórica” fue publicado por Editorial Planeta.

Pero apenas el fin de semana pasado el libro de la presidenta fue lanzado en plataformas y librerías de todo el país y en cuestión de días ya se convirtió en uno de los más vendidos.

Tras pocos días de su lanzamiento, el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, “Diario de una transición histórica” ya es primer lugar en ventas en Amazon.

Dentro de la plataforma de Amazon el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum es el más vendido en la sección de "Política Específicas y Temas Gubernamentales“.

Actualmente el libro “Diario de una transición histórica” ya tiene 14 evaluaciones, mientras que es el número uno en ventas en Amazon.

Sobre este logro, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que su libro sobre la transición presidencial esté en primer lugar en ventas en Amazon.

“Es número uno en ventas, allá en una de las plataformas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Dentro de la plataforma de Amazon el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum se vende por un costo de 298 pesos con pasta blanda.

Pero también es posible encontrarlo en librerías de todo México por lo que se puede comprar directamente en estas.

El libro “Diario de una transición histórica” de la presidenta Claudia Sheinbaum habla del inicio del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

E incluso gobernadoras como Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo reveló que el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum la ha inspirado para seguir dentro del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” a lado de la mandataria de México.