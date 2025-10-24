La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su libro ‘Diario de una transición histórica’ durante su mañanera del 24 de octubre.

Claudia Sheinbaum resaltó que se trató de un trabajo que tardó mucho en entregar, pues tenía notas desde que inició la transición.

“Ya salió este fin de semana ya lo podrán encontrar. Fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición” Claudia Sheinbaum

‘Diario de una transición histórica’, el libro de Claudia Sheinbaum ya está a la venta

El libro de la presidenta Claudia Sheinbaum ‘Diario de una transición histórica’ ya se encuentra a la venta.

El libro fue publicado por Editorial Planeta el pasado 16 de octubre; sin embargo, será hasta este fin de semana cuando podrá ser encontrado en todas las librerías.

Cabe señalar que ‘Diario de una transición histórica’ ya está a la venta en tiendas digitales como Mercado Libre y la página de Gandhi, con un precio de 298 pesos mexicanos.

Libro ‘Diario de una transición histórica’ (Especial)

¿De qué trata ‘Diario de una transición histórica’, libro de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la sinopsis de la página web de Librerías Gandhi, el libro de Claudia Sheinbaum, ‘Diario de una transición histórica’, habla sobre el inicio de lo que la presidenta llama el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Se trata del diario de “los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país al que he decidido entregarme”,señala la presidenta en su libro.

Asimismo, se trata de un reconocimiento “a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”.