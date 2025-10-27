El libro “Diario de una Transición Histórica”, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inspira a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

“Diario de una Transición Histórica” es el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum salió a la venta recientemente, el cual ya comienza a circular en librerías y tiendas en línea de todo el país.

Fue a través de sus redes sociales que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama reveló cómo es que el libro “Diario de una Transición Histórica” de la presidenta Claudia Sheinbaum logró inspirarla.

Al hablar de sus actividades como gobernador de Quintana Roo y de un viaje que tuvo que realizar a la Ciudad de México (CDMX) para promover el turismo en Tulum, así como el papel de su estado en el Mundial 2026, recordó el libro de Claudia Sheinbaum.

Aseguró que el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum le inspira a seguir construyendo el llamado “Segundo Piso de la Transformación”, a su lado.

Además de seguir trabajando juntos recordando las convicciones por las que creen y por el pueblo.

“Sin olvidar que este fin de semana salió el libro de nuestra presidenta 'Diario de una Transición Histórica‘, que nos inspira a seguir construyendo este segundo piso de la transformación para seguir haciéndolo de su lado, seguir trabajando todas y todos juntos recordando las convicciones en qué creemos por el pueblo" Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Aprovechó además para agradecerle a la presidenta de México por compartir su pensamiento a través de este libro que de acuerdo con la gobernadora de Quintana Roo servirá de referente para todas las mujeres y hombres que desean un país más democrático.

Estamos rumbo a la Ciudad de México 🇲🇽, donde atenderemos reuniones de seguridad y turismo para #Tulum, así como la promoción rumbo al #Mundial2026. 🌎⚽



Quiero comentarles que este fin de semana salió a circulación el libro de nuestra presidenta @Claudiashein, “Diario de una… pic.twitter.com/DxEPznirvv — Mara Lezama (@MaraLezama) October 27, 2025

El libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, “Diario de una Transición Histórica” comenzó a venderse este fin de semana por un costo de 298 pesos mexicanos por la Editorial Planeta, donde da cuenta del inicio del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.